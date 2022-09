“Hasta el momento se desconoce lo que causa la neumonía bilateral en la provincia de Tucumán”, señaló Llanes

El medico neumólogo Vicente Llanes en contacto con la AM990 habló acerca del virus que mantiene en vilo a la provincia de Tucumán.

Llanes comenzó diciendo: “tuve la oportunidad de dialogar con los colegas de Tucumán y una de las cosas que se cómo se sabe hay muchas enfermedades respiratorias, inclusive complicaciones con otras enfermedades que pueden derivar en neumonía, son pocos frecuentes”.

“Los médicos tucumanos están bastante preocupados porque lo habitual es que aparezca neumonía, pero no de este tipo porque siempre se conoce el origen”, añadió.

“Evidentemente aún no están encontrando la causa de estos casos. Hasta el momento no se sabe la causa de estas neumonías de origen desconocido, es por ello que se envió la muestra de las secreciones y otras muestras de sangre al instituto Malbrán para saber que causa esto”, cerró.

Este jueves se confirmó la muerte de otra paciente afectada por una neumonía bilateral de origen desconocido en Tucumán, por lo que ya son tres las víctimas fatales desde que comenzó el brote en el Sanatorio Luz Médica.

En principio, para las autoridades locales se trataría de la paciente cero del brote.