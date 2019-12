HASTA EL FINAL. Érica Basile pidió que allanen la casa de Pablo Rago en busca de una filmación

La mujer que denunció al actor por un episodio de violación que habría ocurrido en 2015 solicitó que se allane la vivienda del artista.

Después de denunciar a Pablo Rago por abuso sexual, Érica Basile, de 34 años, se presentó el jueves junto con su abogada en la Justicia y pidieron allanar la casa del actor.

Según declara de denunciante, habría un video en el cual estaría registrado el momento del delito.

Basile relata que ella asistió a la casa de Rago y no aceptó tener relaciones sexuales tal como el actor le proponía.

Según su denuncia, el actor se puso agresivo y la obligó. Basile y Rago se conocían desde el año 2013 pero el hecho sucedió en el 2015.

“Estoy un poco destrozada, es fuerte revivir el momento. Me hace mal recordar todo eso y me hace mal que se dude”, comentó la mujer en charla con el ciclo “Confrontados”, El Nueve.

Y añadió: “Tenía miedo de hacer la denuncia porque me imaginé lo que se iba a venir. Psicológicamente me trajo consecuencias como ataques de pánico. Necesitaba liberarme, soltar esto. No se lo había contado a nadie”.

“No fue consentido, le dije que eso no lo realizo. Puso una cámara y empezó a filmar. Le dije que no quería hacer eso, no lo entendió y se puso loco”, explicó sobre el acto en sí.