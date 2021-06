Hallan un punto débil atacable en el coronavirus SARS-CoV-2

Los virus necesitan los recursos de una c√©lula infectada para replicarse y luego infectar otras c√©lulas y transferirse a otros individuos. Un paso esencial en el ciclo de vida viral es la producci√≥n de nuevas prote√≠nas virales basadas en las instrucciones del genoma del ARN viral. Siguiendo estos ‚Äúplanos de construcci√≥n‚ÄĚ, la propia m√°quina de s√≠ntesis de prote√≠nas de la c√©lula, llamada ribosoma, produce las prote√≠nas virales.

En ausencia de infección viral, el ribosoma se mueve a lo largo del ARN en pasos estrictamente definidos, leyendo tres letras del ARN en cada ocasión. Este código de tres letras define el aminoácido correspondiente que se une a la proteína en formación. Casi nunca ocurre que el ribosoma se deslice una o dos letras del ARN hacia delante o hacia atrás en vez de seguir los pasos regulares de tres letras. A este deslizamiento del ribosoma se le conoce como desplazamiento del marco de lectura, y conduce a una lectura incorrecta del código genético.

El desplazamiento del marco de lectura casi nunca ocurre en nuestras células. Si ocurriera más a menudo, llevaría a la formación de proteínas celulares disfuncionales y a una situación insostenible. Sin embargo, ciertos virus, como los coronavirus y el VIH (virus del SIDA), dependen de que ocurra un desplazamiento del marco de lectura para tener ellos la oportunidad de regular a su conveniencia los niveles de las proteínas virales. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 (el coronavirus culpable de la COVID-19) depende de manera crítica de poder promover un desplazamiento del marco de lectura mediante un pliegue inusual e intrincado en el ARN vírico

Por tanto, dado que el desplazamiento del marco de lectura es esencial para el virus pero casi nunca ocurre en nuestro organismo, cualquier compuesto que inhiba el desplazamiento del marco de lectura al impedir que act√ļe ese pliegue del ARN v√≠rico podr√≠a ser potencialmente √ļtil como f√°rmaco para combatir la infecci√≥n. Sin embargo, hasta ahora, no hab√≠a sido posible saber c√≥mo interact√ļa exactamente el ARN viral con el ribosoma para promover el desplazamiento del marco de lectura, una informaci√≥n esencial para poder desarrollar medicamentos que impidan al SARS-CoV-2 provocar un desplazamiento del marco de lectura.

Los virus necesitan los recursos de una c√©lula infectada para replicarse y luego infectar otras c√©lulas y transferirse a otros individuos. Un paso esencial en el ciclo de vida viral es la producci√≥n de nuevas prote√≠nas virales basadas en las instrucciones del genoma del ARN viral. Siguiendo estos ‚Äúplanos de construcci√≥n‚ÄĚ, la propia m√°quina de s√≠ntesis de prote√≠nas de la c√©lula, llamada ribosoma, produce las prote√≠nas virales.

En ausencia de infección viral, el ribosoma se mueve a lo largo del ARN en pasos estrictamente definidos, leyendo tres letras del ARN en cada ocasión. Este código de tres letras define el aminoácido correspondiente que se une a la proteína en formación. Casi nunca ocurre que el ribosoma se deslice una o dos letras del ARN hacia delante o hacia atrás en vez de seguir los pasos regulares de tres letras. A este deslizamiento del ribosoma se le conoce como desplazamiento del marco de lectura, y conduce a una lectura incorrecta del código genético.

El desplazamiento del marco de lectura casi nunca ocurre en nuestras células. Si ocurriera más a menudo, llevaría a la formación de proteínas celulares disfuncionales y a una situación insostenible. Sin embargo, ciertos virus, como los coronavirus y el VIH (virus del SIDA), dependen de que ocurra un desplazamiento del marco de lectura para tener ellos la oportunidad de regular a su conveniencia los niveles de las proteínas virales. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 (el coronavirus culpable de la COVID-19) depende de manera crítica de poder promover un desplazamiento del marco de lectura mediante un pliegue inusual e intrincado en el ARN vírico

Por tanto, dado que el desplazamiento del marco de lectura es esencial para el virus pero casi nunca ocurre en nuestro organismo, cualquier compuesto que inhiba el desplazamiento del marco de lectura al impedir que act√ļe ese pliegue del ARN v√≠rico podr√≠a ser potencialmente √ļtil como f√°rmaco para combatir la infecci√≥n. Sin embargo, hasta ahora, no hab√≠a sido posible saber c√≥mo interact√ļa exactamente el ARN viral con el ribosoma para promover el desplazamiento del marco de lectura, una informaci√≥n esencial para poder desarrollar medicamentos que impidan al SARS-CoV-2 provocar un desplazamiento del marco de lectura.

Mediante sofisticados experimentos bioqu√≠micos, el equipo internacional de Nenad Ban, del Instituto Federal Suizo de Tecnolog√≠a en Z√ļrich (ETH), ha conseguido por primera vez desentra√Īar las interacciones entre el genoma viral y el ribosoma durante el desplazamiento del marco de lectura.

Los resultados de las observaciones han proporcionado una descripción molecular del proceso con un nivel de detalle sin precedentes y han revelado una serie de características que no habían sido predichas.

Disponiendo ahora de todos estos conocimientos nuevos, será posible desarrollar medicamentos que le impidan al SARS-CoV-2 provocar un desplazamiento del marco de lectura, saboteando así ese paso imprescindible de la infección vírica.

Los autores del estudio han publicado sus hallazgos en la revista acad√©mica Science, con el t√≠tulo ‚ÄúStructural basis of ribosomal frameshifting during translation of the SARS-CoV-2 RNA genome‚ÄĚ. (Fuente: NCYT de Amazings)

https://noticiasdelaciencia.com/art/41951/hallan-un-punto-debil-atacable-en-el-coronavirus-sars-cov-2