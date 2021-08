HACIENDA. Los productores están esperanzados con que llueva en el mes de octubre

Joaqu√≠n Guarrachena de la consignataria Ivan L. O’Farrell S.R.L en contacto con al AM990 habl√≥ acerca de c√≥mo se llevar√°n adelante los remates tras las nuevas habilitaciones. Adem√°s, habl√≥ sobre la situaci√≥n del campo con las sequ√≠as nuevamente.

Guarrachena comenz√≥ diciendo ‚Äúeste es un mes que nos trata a las corridas, es un mes muy lindo, pero es muy sacrificado tambi√©n. Este domingo 15 tenemos el remate hist√≥rico, es uno de los remates que tiene mayor cantidad de Brangus colorados‚ÄĚ.

‚ÄúAdem√°s, el 20 de agosto tenemos la exposici√≥n de Salta que es presencial. Hay muchos remates que no ser√°n presenciales porque no tienen dentro de la caba√Īa porque no tienen los establecimientos dentro de las mismas‚ÄĚ, sigui√≥.

En relaci√≥n a la situaci√≥n del campo tras la sequ√≠a, explic√≥ ‚Äúla sequ√≠a afecta todo, hasta la econom√≠a se ve afectada. El problema de seca est√° afectando fuertemente porque hay gente que espera para comprar reproductores porque hay r√≠os que se han secado en la provincia de Chaco. Estamos en una situaci√≥n complicada y hay que decirle a la gente que no prenda fuego los pastos‚ÄĚ.

‚ÄúLa gente est√° esperanzada de que las lluvias vuelvan en agosto y est√°n a la espera de esto. Esto afecta fuertemente al ganado‚ÄĚ, sigui√≥.

Consultado acerca de los precios y la exportaci√≥n, Guarrachena explic√≥ ‚Äúel cierre a las exportaciones no ayudan en nada porque por ah√≠ hab√≠an vacas que ya no serv√≠an para mucho y pod√≠an haberse vendido a buen precio y a verdad es que ibas a vender un animal que pod√≠a haberse muerto en el campo. Es una vaca que no iba a comer nadie, es una l√°stima. La sequ√≠a hace que los precios se depriman‚ÄĚ.