Habrá un importante despliegue sanitario durante la colonia de vacaciones

Los controles integrales se realizarán durante la temporada de verano en
todos los natatorios provinciales, para garantizar que las infancias
disfruten del verano en condiciones óptimas de salud.
Este lunes 5, en el marco del inicio de la colonia de vacaciones 2026,
equipos multidisciplinarios del Ministerio de Desarrollo Humano de la
provincia de Formosa realizaron controles médicos y de vacunación en el
Complejo Paraíso de los Niños y en el Parque Acuático “17 de Octubre”.
Al respecto, la doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de
Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, señaló a AGENFOR que
el equipo de profesionales de la cartera de salud provincial, estuvieron
trabajando “desde horas tempranas tanto en el Paraíso de los Niños como
en el Parque Acuático”.
Precisó que “conformado por médicos, enfermeros, odontólogos y
obstetras, realizaron el examen físico para todos los niños que iban a
ingresar a la pileta y no contaban con certificado de aptitud”, recordando
que esto se desplegará durante toda la temporada en ambos natatorios
provinciales, para garantizar que disfruten del verano en condiciones
óptimas de salud.
De este modo, indicó que “además de examinarlos, el principal objetivo es
detectar alguna patología, como las cardíacas, pequeñas hernias o alguna
otra lesión”, y explicó que “si se llega a encontrar algo, se realiza la
conexión con los especialistas o con el centro de salud, depende del
domicilio de cada niño; o si es del interior, con el hospital, para que haga la
interconsulta correspondiente”.
Asimismo, adelantó que “que una vez por semana se van a dar charlas
odontológicas para todos los grupos que asisten”, destacando que “se hará
todo lo que sea para la prevención y promoción de la salud, que siempre es
lo que nos recalca nuestro gobernador Gildo Insfrán, para no llegar tarde
cuando ya tienen lesiones”.
Por todo esto, la doctora Filippini consideró que la colonia funciona
además como “una herramienta estratégica de salud pública”, resaltando
que se realiza también la revisión de carnets y actualización de vacunas
mediante el sistema informático de la provincia.