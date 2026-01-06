Habrá un importante despliegue sanitario durante la colonia de vacaciones

Los controles integrales se realizarán durante la temporada de verano en

todos los natatorios provinciales, para garantizar que las infancias

disfruten del verano en condiciones óptimas de salud.

Este lunes 5, en el marco del inicio de la colonia de vacaciones 2026,

equipos multidisciplinarios del Ministerio de Desarrollo Humano de la

provincia de Formosa realizaron controles médicos y de vacunación en el

Complejo Paraíso de los Niños y en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Al respecto, la doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de

Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, señaló a AGENFOR que

el equipo de profesionales de la cartera de salud provincial, estuvieron

trabajando “desde horas tempranas tanto en el Paraíso de los Niños como

en el Parque Acuático”.

Precisó que “conformado por médicos, enfermeros, odontólogos y

obstetras, realizaron el examen físico para todos los niños que iban a

ingresar a la pileta y no contaban con certificado de aptitud”, recordando

que esto se desplegará durante toda la temporada en ambos natatorios

provinciales, para garantizar que disfruten del verano en condiciones

óptimas de salud.

De este modo, indicó que “además de examinarlos, el principal objetivo es

detectar alguna patología, como las cardíacas, pequeñas hernias o alguna

otra lesión”, y explicó que “si se llega a encontrar algo, se realiza la

conexión con los especialistas o con el centro de salud, depende del

domicilio de cada niño; o si es del interior, con el hospital, para que haga la

interconsulta correspondiente”.

Asimismo, adelantó que “que una vez por semana se van a dar charlas

odontológicas para todos los grupos que asisten”, destacando que “se hará

todo lo que sea para la prevención y promoción de la salud, que siempre es

lo que nos recalca nuestro gobernador Gildo Insfrán, para no llegar tarde

cuando ya tienen lesiones”.

Por todo esto, la doctora Filippini consideró que la colonia funciona

además como “una herramienta estratégica de salud pública”, resaltando

que se realiza también la revisión de carnets y actualización de vacunas

mediante el sistema informático de la provincia.