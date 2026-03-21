El Gobierno de la provincia de Formosa, en articulación con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo
Empresarial (ADE), informó que se encuentran abiertas las inscripciones
para el curso “Inteligencia Artificial aplicada a PyMEs y emprendedores”,
una propuesta de formación diseñada para fortalecer las capacidades del
sector productivo local.
La capacitación, de carácter gratuito, será dictada por especialistas del
Cluster de Innovación Tecnológica de Formosa, quienes brindarán
herramientas prácticas a los emprendedores en el uso de herramientas
experimentales de IA de GoogleLabs (con foco en NotebookLM y
Mixboard) para optimizar la investigación, la creación de contenido y la
productividad de sus negocios.
El curso se desarrollará el 9 y 10 de abril, de 9 a 12 horas, en el galpón “G”
del Paseo Costanero y está destinada a emprendedores, empresarios y
representantes de pequeñas y medianas empresas que busquen innovar,
optimizar sus procesos y adaptarse a los desafíos de la transformación
digital.
Esta iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno
provincial para promover el desarrollo económico, la innovación y el
fortalecimiento del ecosistema emprendedor.
La ADE indicó que las personas interesadas podrán inscribirse a través del
siguiente link: https://forms.gle/6xHvFUzwvx9tU1TVA
Y para más información o consultas, pueden comunicarse vía WhatsApp al
3704329154 o a través de las redes oficiales de la Agencia de Desarrollo
Empresarial.
Habrá capacitación gratuita sobre Inteligencia Artificial para PyMES y emprendedores
El Gobierno de la provincia de Formosa, en articulación con la