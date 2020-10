Habló el padre de Laura Novoa, tras el conflicto de su hija con Patricio Arellano en el Cantando 2020: “No me gusta que la maltraten”

Las últimas horas fueron las más duras para Laura Novoa en el Cantando 2020. Todo se inició en la gala del lunes cuando se produjo una tensa situación entre la actriz y su compañero Pato Arellano, quien terminó llorando en un baño de la productora, sin que lograra comprenderse muy bien cuál es el motivo por el que ambos se llevan tan mal. Pero con el correr de las horas se fueron sumando datos y el desenlace fue la renuncia en vivo del cantante al certamen de La Flia durante el martes por la noche.

En este marco, Pepe Novoa habló de la participación de Laura Novoa, en el concurso de canto y aseguró que “como padre, lo que no me gusta es que la maltraten”. Con respeto a lo que se vio en la pantalla de El Trece durante reciente gala, el reconocido actor detalló: “La vi y se me estrujó el corazón. De alguna manera, la rescató el público y eso fue bueno. Ella está porque la votó la gente para que siga”. Y agregó: “Laura tiene ángel. Eso no es fácil de conseguirlo. No se compra, no se vende y no se estudia. Eso se tiene o no se tiene”.

Pepe elogió la participación de la artista en el ciclo que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández. “Ponerse a cantar es una audacia que solamente la puede hacer ella. Y realmente lo hace con gracia. Al final, importa un pito si desafina. Algunos tonos da y otros no da, pero tiene el encanto de una chica que hizo mucho teatro bueno”, analizó en diálogo con Moskita Muerta en La Once Diez.

Recordemos que durante las primeras semanas del show, Oscar Mediavilla había tenido un tenso cruce con Novoa cuando le preguntó por qué estaba en el certamen. “Hay un 99 por ciento de actores sin trabajo. Esto no es La Voz, es un concurso de show. Soy una madre argentina, con dos hijos, y vengo a trabajar”, argumentó sin rodeos la participante que por ahora se quedó sin partenaire tras la salida de Patricio Arellano.

“Me contaron que Laura Novoa es bastante intensa, que a las doce de la noche lo llamaba a Pato para pedirle que le cante la canción para poder empezar a practicarla”, había señalado Ángel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana como una de las causas del quiebre en la relación entre los participantes que hasta el momento no pudieron tener un “avance” en cada una de las performances.

“Es una decisión mía, se pierde el disfrute. Le deseo lo mejor, no tiene que ver con Laura (Novoa), es un ciclo cumplido y la seguiré apoyando desde casa”, dijo Arellano. En tanto, su compañera expresó: “Lo lamenté un montón. Me deja en una situación como rara. Me da mucha tristeza todo esto”.