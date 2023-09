Habló el hermano del Soldado Luna

Villarruel lidera un homenaje a víctimas de terrositas en Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo repudió el acto por considerarlo “negacionista” del terrorismo de Estado durante la dictadura. La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza reivindicó el acto y dijo que “los que se oponen a este homenaje son los que tienen las manos manchadas de nuestros seres queridos”

Miguel Ángel Luna, hermano del soldado Hermindo Luna, recordado por su frase “aquí no se rinde nadie” durante la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29, dialogó con la AM990 al respecto del acto realizado ayer.

El señor Luno dejo en claro que nunca recibieron ninguna compensacion economica por la tragedia que vivieron con su hermano, solo una pension del regimiento que recibio su mama unos años, pero se trataba de “monedas”.

Tambien reclamo que la historia debe ser contadoa tal y como es. “No queremos mas relato”, expresó.

Afirmó que la lucha por la reivindicación de los héroes no concluyó y planteó: “Nuestros chicos deberían saber la verdadera historia de Formosa, nuestras autoridades deben tener un poquito de amor patrio porque necesitamos que se enseñe sobre nuestros héroes en la escuela”.

“El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hoy gozan de libertad y de las garantías que les da nuestra democracia”, sostuvo.

Sobre los homenajes que vienen en el mes entrante, dijo que aun no tienen organizado nada, y espera que no se politice la cuestion. cree que algunos candidatos no van a querer asistir a los homenajes luego de lo sucedido ayer en la legislatura porteña.

“Durante 40 años las víctimas del terrorismo fueron barridas bajo la alfombra, se las negó. Ningunas de estas víctimas tiene justicia, no pueden saber la verdad de lo que sufrieron, no pueden tener una reparación, ni siquiera moral, de lo que sufrieron. Lo sufrieron de aquellos que quisieron imponer una tiranía de izquierda”, dijo al cierre.