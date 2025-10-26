Habló el abogado de la madre de Lourdes Fernández: “Está contenida por sus amistades”

El abogado de la madre de Lourdes Fernández –Lowrdez según su nombre artistico– una de las integrantes del grupo musical Bandana que habría sido víctima de un presunto secuestro, sostuvo que la artista se encuentra “bien, acompañada por sus amistades”. Yamil Castro Bianchi remarcó que el lunes se reuniría con la cantante, quien fue trasladada al Hospital Fernández tras el operativo de la Policía de la Ciudad en el edificio de Ravignani al 2100, barrio porteño de Palermo. El letrado indicó que la damnificada está “bien” y que recibe contención de sus amigos: “Está acompañada de sus amistades”.

El novio de Fernández, Leandro García Gómez, se encuentra detenido por el delito de privación ilegítima de la libertad y se negó a responder preguntas durante su citación a indagatoria. El hombre brindó su versión, señalando que la víctima “no quería salir de la casa” y que “fue el único que consumió drogas”. García Gómez, que había sido denunciado en 2022 por violencia de género en perjuicio de la intérprete, está alojado en la alcaidía de la calle Beazley al 3800.

Habló la madre

En declaraciones televisivas de este viernes la madre de la ex Bandana, Mabel López, se refirió a la situación de su hija durante las últimas semanas. Según la mujer las últimas sospechas comenzaron el 4 de octubre, en el cumpleaños de López, cuando Lourdes “se quejaba de dolor en las costillas y dijo que se había caído de la escalera”. Además su otra hija y hermana de Lourdes, Anita, le notó moretones maquillados en el rostro. Desde entonces tuvo cada vez menos contacto con su familia y la última comunicación había sido la semana previa al 19 de octubre, el Día de la Madre, cuando Lourdes avisó que no podría asistir porque era el cumpleaños de su (ex) pareja. Tres días más tarde, el pasado miércoles 22, Mabel recibió audios de su hija en los que no podía articular las palabras y decidió acudir a la Justicia.

“Me atendieron, me hicieron un acta y esperé más de dos horas. Me dijeron que mi denuncia me habilitaba a pedir una perimetral contra él y una pericia para saber el estado de mi hija. Decidí llevarlo al fuero penal”, afirmó la madre de la cantante sobre la denuncia penal que interpuso contra García Gómez. Gracias a esta decisión se realizó un operativo que tras 14 horas de búsqueda, terminó el jueves a la noche con el agresor de Lourdes detenido e imputado por “privación ilegítima de la libertad”. La cantante fue trasladada al Hospital Fernández, en donde ya obtuvo el alta y a la salida sostuvo que no quería ver más a su madre. “Si no me quiere ver más y ella está bien, no me importa”, contestó Mabel con dolor, pero con el alivio de que “ella ahora está bien. Está tranquila y rodeada de sus amigas”. A su vez coincidió con Vera, otra integrante de Bandana y amiga de Lourdes, quien dijo que “la prefiero enojada pero con vida”.

Consultada por la salud de su hija, Mabel respondió que “estaba orientada en tiempo y en espacio” y que en el centro de salud “determinaron que no era un peligro para sí misma ni para los demás” por lo que decidieron darle el alta médica. Tras su paso por el Fernández, Lourdes se dirigió al domicilio de una amiga en la Ciudad de Buenos Aires.

“Ahora hay que esperar los pasos a nivel judicial. Por lo menos ella ya está afuera de ese infierno”, se alegró Mabel. De todas formas lamentó que su hija “debe tener un caos a nivel emocional” y que “si ella no resuelve esto va, a encontrar una persona con las mismas características”. También calificó a Leandro García Gómez como “una persona psicópata y narcisista”.

La mujer recordó que los primeros signos de violencia en la relación entre Lourdes Fernández y Leandro García Gómez ocurrieron cuando se separaron por primera vez en 2022. “Me contó todo lo que venía pasando, por eso me sorprendió que volvieran”, reconoció. También se refirió a las diferencias con el padre de la cantante, Omar Fernández, y explicó que “yo vivo la realidad cotidiana con Lourdes, estoy al tanto, y él tiene más amistad, le cree todo, y yo no le creo nada, pero no por maldad sino porque sé cómo viene la mano”. “Es muy difícil acompañar este tipo de cosas. Uno puede apoyar, comprender, pero no justificar. Tenía que pasar algo muy grave para que esto se activara”, concluyó Mabel López.