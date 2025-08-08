Habilitaron el “Espacio Amigo de la Lactancia” en el Hospital de la Madre y la Mujer

Un lugar especialmente acondicionado y equipado para que las madres

puedan amamantar de manera segura, confortable y tranquila durante el

tiempo necesario. Y donde tendrán, además, el acompañamiento y

asesoramiento de los profesionales.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de

Desarrollo Humano, dejó habilitado en la tarde de este jueves 7 de agosto,

el “Espacio Amigo de la Lactancia” en el nuevo Hospital de la Madre y la

Mujer.

Organizado por la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, la Subsecretaría de

Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, la

Dirección de Maternidad e Infancia y el Programa Provincial de Nutrición,

está destinado a las madres lactantes que trabajan allí y a las que estén en el

hospital asistiendo a alguno de los servicios o realizando otra actividad.

“Estamos muy contentos y orgullosos de dejar habilitado este nuevo

espacio, pensado y construido con mucho amor, porque la lactancia

materna es eso: un momento de amor único entre el niño y la mamá”,

expuso el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres.

Está ubicado en el sector de consultorios, con sillones adecuados para

amamantar. También cuenta con una heladera para conservar la leche

extraída, cambiadores y toda la información necesaria “para que las madres

puedan llevar a cabo una la lactancia tranquila y segura, además, sostenible

en el tiempo”, afirmó.

Allí, las madres que se encuentren trabajando en el hospital podrán

extraerse la leche con sacaleches, conservarla adecuadamente mientras

están en su horario de trabajo y, posteriormente, llevarla a su domicilio

para que su bebé siga recibiendo este alimento primordial.

Pero también podrán hacer uso “todas las madres que están en etapa de

lactancia que pasen por el hospital y necesiten dar el pecho a su bebé en un

lugar cálido, confortable y ambientado para tal fin”, detalló.

El funcionario recordó, que la creación de espacios amigos de la lactancia,

“constituyen un apoyo que beneficia a las madres, a los bebés y a la

sociedad en general”.

Y entre sus ventajas mencionó, que garantiza higiene y seguridad “ya que

están diseñados con las condiciones adecuadas para la extracción y

conservación de leche humana”.

Además, aumenta la productividad laboral “reduciendo el ausentismo de

las madres que están en esta etapa y favoreciendo a que la lactancia pueda

sostenerse a través del tiempo, gracias al apoyo y al valor que se le brinda”,

resaltó.

Su existencia es fundamental para que la práctica de la alimentación de los

bebés a través de la leche materna “sea una opción viable y sostenible para

todas las familias” y para seguir promoviendo su exclusividad, sin ningún

otro alimento, durante los primeros seis meses de vida de la niña o niño y

que pueda prolongarse hasta los dos años junto a la alimentación

complementaria indicada por el pediatra, insistió.

En ese sentido, agradeció al ministro de Desarrollo Humano, el doctor

Aníbal Gómez y a todos los que hicieron posible “la creación y concreción

de este proyecto que es mucho más que un simple espacio, sino que es un

lugar de respeto, de privacidad y de comodidad para las madres y sus

hijos”.

“Aquí, van a encontrar, sobre todo, un sitio tranquilo para alimentar a sus

bebés, donde se protege el derecho de las madres a amamantar y donde

podrán recibir consejería sobre lactancia ya que todos los profesionales

están capacitados para hacerlo”, informó para cerrar.