Guzmán y el FMI: “Es falso que el acuerdo de 2018 esté convalidado”

El ex ministro de Economía Martín Guzmán señaló que “es falso que el acuerdo con el FMI aprobado por el Congreso de la Nación en marzo de 2022, brinde validez al programa Stand By acordado con el FMI en 2018”. Este último, firmado por el gobierno de Juntos por el Cambio, comprometió al país en una deuda de 56.500 millones de dólares a través de un acuerdo que ahora ha sido cuestionado por un dictamen de la AGN, que señala graves errores de procedimiento en su concreción e irregularidades que comprometen la actuación de los funcionarios intervinientes.

Miguel Angel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las elecciones de 2019 y actual auditor general de la Nación, no solo votó en contra del dictamen de ese cuerpo contra el acuerdo de 2018, sino que además vía twitter sostuvo que “la discusión sobre la validez del acuerdo fue zanjada definitivamente por el Congreso Nacional en 2022, cuando aprobó su refinanciación y amplió la deuda en 4400 millones de dólares”.

Este último argumento de Pichetto fue el que salió a cruzar Guzmán, respondiéndole que “el Stand By de 2018 fue cancelado a solicitud del Gobierno nacional en julio de 2020”, ya con Alberto Fernández como presidente. Luego se inició la negociación de un nuevo crédito, un Acuerdo de Facilidades Extendidas, firmado en marzo de 2022, actualmente vigente.

La cancelación a la que se refiere Guzmán está referida a las condiciones vigentes en dicho acuerdo, pero no a su pago en los plazos previstos. De hecho, y de acuerdo a lo acordado, cada desembolso trimestral del nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas es aplicado, principalmente, al pago de los vencimientos de la deuda del crédito Stand By fondomacrista de 2018.

“El acuerdo con el FMI aprobado por el Congreso en 2022 fue un nuevo Programa llamado de Facilidades Extendidas (EFF), que le permite a Argentina refinanciar la deuda tomada en 2018. También es FALSO que se haya aumentado la deuda con el FMI en siquiera un solo dólar”, agrega el ex ministro de la primera etapa de la gestión de Alberto Fernández.

“El endeudamiento con el FMI en 2018 ni siquiera pasó por el Congreso. Y en 2016, antes de que Argentina vuelva a incrementar su deuda externa brutalmente, en mi alocución al propio Congreso, sugerí un proyecto de ley para que ello no pudiese pasar sin aprobación parlamentaria”, recuerda.

Señala luego que “Ese proyecto lo propuse luego como ministro y fue sancionado en 2021 (ley 27.612). ¿Recuerdan quién conducía el bloque del FPV-PJ en el Senado en 2016 e hizo caso omiso a una propuesta que podría haber cambiado esta dolorosa historia?”, dice, en referencia al mismísimo Miguel Angel Pichetto.