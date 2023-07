Guaycolec se prepara para recibir al público en las vacaciones de invierno

En el próximo receso invernal, la Reserva Guaycolec será una de las opciones para disfrutar en Formosa, además de conocer el trabajo que se lleva adelante en la estación de animales silvestres, ubicada a solo 20 kilómetros de la ciudad capital, sobre la Ruta Nacional N° 11.

El lugar ocupa un terreno de 150 hectáreas, con un bosque en galería para hacer paseos por los senderos, a lo que se suma un amplio sector donde hay mesas, sillas y parrilleros para hacer asados.

Así lo señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la ingeniera Ivanna Iker, responsable del lugar, quien también especificó que allí sábados, domingos y feriados, de 9 a 16 horas, son los días habilitados para las visitas, mientras que en las dos semanas del receso, también abrirá los viernes, confirmó.

En la Reserva “hay núcleos sanitarios nuevos, mientras que los antiguos se están terminando de refaccionar y se espera que sean habilitados en estas vacaciones para que así la gente tenga más disponibilidad”.

Asimismo, “una plaza con juegos recreativos inclusivos, aparte de contar con paseos guiados que se hacen por horarios: a las 11 y a las 14 horas”, añadiendo que “en las horas que está abierto, pueden acampar las personas, pero no pasar la noche”.

En esa línea, aclaró que se limitan los días de acceso al público, “por una cuestión de tranquilidad de los animales, ya que necesitamos que ellos no se estresen, lo que les genera un cambio en su conducta, en su alimentación o también puede provocarles algún tipo de alteración en su organismo, que lleve a que después no coman o no tomen agua».

Por otro lado, la ingeniera Iker especificó que en esa estación y reserva de animales silvestres se ocupan del rescate de la fauna autóctona o exótica, en caso de que se requiera, ya sea por tráfico ilegal, mascotismo, entregas voluntarias, etcétera.

De esa manera, estos animales silvestres se recuperan en la estación y para eso hay un equipo médico veterinario, compuesto por tres personas, a cargo de Matías Castillo.

Justamente, el médico veterinario dijo a esta Agencia que su “propósito no es tener muchos animales en exhibición, sino recuperarlos, rehabilitarlos y liberarlos posteriormente”, devolviéndolos a su hábitat.

A su vez, también se hace educación ambiental, con el fin de que “se conozca el valor de nuestro ecosistema para mantener el equilibrio del ambiente”, enfatizó Iker.

Agregó finalmente que dentro del predio de Guaycolec se tienen los senderos de interpretación forestal, para hacer caminatas por ellos.