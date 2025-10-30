“Guardianes de Formosa”: Los estudiantes de la EPET N° 1 crearon contenedores ecológicos

Se busca preservar la naturaleza y el cuidado del medioambiente del
Bañado La Estrella, que es el destino final de estos recipientes, que para su
elaboración los jóvenes contaron con el apoyo de varios organismos
provinciales
En la tarde de este miércoles 29, en el edificio de la EPET N° 1 de la
ciudad de Formosa, se presentó la segunda fase del Programa “Paisajes de
Mi Tierra”, dentro de la cual se generó el proyecto de “Guardianes de
Formosa”, a través del cual impulsaron los estudiantes de esa institución
una iniciativa que consistió en la creación de contenedores ecológicos, que
se instalarán este próximo viernes 31 en la zona del Vertedero del Bañado
La Estrella, donde también estarán presentes los alumnos.
Esa maravilla natural que alberga la provincia de Formosa, una de las siete
bellezas de la República Argentina, se encuentra ubicada a la vera de la
Ruta Provincial N° 28, será el destino final de estos contenedores, que
serán traslados en la jornada de este jueves 30.
Con respecto al proyecto de “Guardianes de Formosa”, se refirió ante la
Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el ministro de Cultura y
Educación, el ingeniero Julio René Aráoz, quien, en principio, valoró la
iniciativa que surgió a partir del mencionado programa llevado adelante por
Pablo Córdoba, “quien es un amante de la naturaleza y de la fotografía”.
Dentro de ese programa, que recorrió “muchas de las escuelas del sistema
educativo provincial”, fue que se generó “en un momento esta idea por los
mismos jóvenes de la EPET N° 1”, cuya institución “rápidamente se
propuso llevar adelante este desafío”, resaltó.
Lograr el objetivo
Para ello, contaron con la ayuda de la Dirección Provincial de Vialidad
(DPV), los Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas; Cultura y
Educación, a través de todas las áreas competentes, haciendo posible toda
esa articulación, para entonces significó “lograr el objetivo”.
Y por eso subrayó que, fue como “una celebración” esta presentación con
las distintas autoridades provinciales involucradas. Esto se debe a que se
alcanzó el objetivo, siendo motivo de “alegría y orgullo que se compartió
con todos los que participaron del proyecto de construcción de los
contenedores”.
Por esa razón, “estamos seguros –enfatizó Aráoz- que este entusiasmo
contagiará a otras escuelas, que no solo podrán acceder a estos diseños,
sino que está abierta la convocatoria para ir llevando adelante nuevos
desarrollos que puedan no solo ser instalados en lugares donde las familias
comparten el disfrute de la naturaleza, sino también resolviendo otras
situaciones que requieran del aporte de la tecnología como del taller”.
Y que, por supuesto, “se suman al proceso de formación de nuestros
estudiantes y qué mejor que hacerlo prestando un servicio a nuestra
comunidad”, añadió.
Educación técnica
En el mismo sentido se expresó el profesor Pablo Barón Peña, director de
Educación Técnica, al señalar que esto “es el producto de la educación
técnica formoseña”, valorando que, en ese sentido, “los estudiantes
pusieron la impronta y el trabajo de su perfil técnico específico”.
“Así que para nosotros es un orgullo”, robusteció, ya que, volvió a reiterar,
es el fruto de la enseñanza que “día a día en las escuelas, en forma
silenciosa, les brinda los colegas docentes a los estudiantes y que hoy tiene
esta trascendencia y en un lugar tan maravilloso como el Bañado La
Estrella”.
Por tanto, sin dudas, esperaba que este proyecto sea “el puntapié inicial
para luego replicarse en todas las regiones y lugares donde haya una
escuela técnica, con el mismo diseño y trabajo, pero para los espacios
verdes y ecológicos”.
En efecto, consignó que cada una de las escuelas técnicas y agrotécnicas,
que están estratégicamente distribuidas en todo el territorio provincial,
atienden al territorio en el que están inmersas cada una de ellas, realzando
que “toda nuestra provincia posee una riqueza en lo natural y es nuestro
deber cuidarla”.
De modo que, de allí la importancia de “Guardianes de Formosa”, porque a
través de este proyecto “las escuelas técnicas estarán realizando estos
mismos diseños y con esta misma estructura, pero con la impronta de cada
territorio para ayudar, colaborar y sobre todo generar conciencia de que es
lo que necesitamos”.
Finalmente, reflexionó que, como reza la premisa del gobernador Gildo
Insfrán, de que ‘uno no ama lo que no conoce’, la impronta de esta gestión
es que “llevamos cada uno a los que nos toca estar en cualquiera de los
Ministerios, esto a la práctica, promoviendo iniciativas como estas que
apunta “conocer nuestra provincia para cuidarla, defenderla y valorarla”.
En definitiva, destacó que “están felices los estudiantes” por lo que
lograron realizar, a partir de “Programa Paisajes de Mi Tierra”.
Caffa
Al respecto el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección
Provincial de Vialidad (DPV), dijo que dicho organismo participó
“aportando algunos de los tambores con los cuales se construyeron estos
contenedores”.
Y confirmó que ya trasladaron las fundaciones de hormigón, donde se
sedimentarán estas estructuras, y realizaron también la excavación y el
montaje de esas bases, tarea en la cual trabajarán los equipos de Vialidad
Provincial, quienes dejarán todo listo para finalmente, “este viernes hacer
el montaje con la soldadura y ubicación definitiva de esas estructuras”.