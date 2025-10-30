“Guardianes de Formosa”: Los estudiantes de la EPET N° 1 crearon contenedores ecológicos

Se busca preservar la naturaleza y el cuidado del medioambiente del

Bañado La Estrella, que es el destino final de estos recipientes, que para su

elaboración los jóvenes contaron con el apoyo de varios organismos

provinciales

En la tarde de este miércoles 29, en el edificio de la EPET N° 1 de la

ciudad de Formosa, se presentó la segunda fase del Programa “Paisajes de

Mi Tierra”, dentro de la cual se generó el proyecto de “Guardianes de

Formosa”, a través del cual impulsaron los estudiantes de esa institución

una iniciativa que consistió en la creación de contenedores ecológicos, que

se instalarán este próximo viernes 31 en la zona del Vertedero del Bañado

La Estrella, donde también estarán presentes los alumnos.

Esa maravilla natural que alberga la provincia de Formosa, una de las siete

bellezas de la República Argentina, se encuentra ubicada a la vera de la

Ruta Provincial N° 28, será el destino final de estos contenedores, que

serán traslados en la jornada de este jueves 30.

Con respecto al proyecto de “Guardianes de Formosa”, se refirió ante la

Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el ministro de Cultura y

Educación, el ingeniero Julio René Aráoz, quien, en principio, valoró la

iniciativa que surgió a partir del mencionado programa llevado adelante por

Pablo Córdoba, “quien es un amante de la naturaleza y de la fotografía”.

Dentro de ese programa, que recorrió “muchas de las escuelas del sistema

educativo provincial”, fue que se generó “en un momento esta idea por los

mismos jóvenes de la EPET N° 1”, cuya institución “rápidamente se

propuso llevar adelante este desafío”, resaltó.

Lograr el objetivo

Para ello, contaron con la ayuda de la Dirección Provincial de Vialidad

(DPV), los Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas; Cultura y

Educación, a través de todas las áreas competentes, haciendo posible toda

esa articulación, para entonces significó “lograr el objetivo”.

Y por eso subrayó que, fue como “una celebración” esta presentación con

las distintas autoridades provinciales involucradas. Esto se debe a que se

alcanzó el objetivo, siendo motivo de “alegría y orgullo que se compartió

con todos los que participaron del proyecto de construcción de los

contenedores”.

Por esa razón, “estamos seguros –enfatizó Aráoz- que este entusiasmo

contagiará a otras escuelas, que no solo podrán acceder a estos diseños,

sino que está abierta la convocatoria para ir llevando adelante nuevos

desarrollos que puedan no solo ser instalados en lugares donde las familias

comparten el disfrute de la naturaleza, sino también resolviendo otras

situaciones que requieran del aporte de la tecnología como del taller”.

Y que, por supuesto, “se suman al proceso de formación de nuestros

estudiantes y qué mejor que hacerlo prestando un servicio a nuestra

comunidad”, añadió.

Educación técnica

En el mismo sentido se expresó el profesor Pablo Barón Peña, director de

Educación Técnica, al señalar que esto “es el producto de la educación

técnica formoseña”, valorando que, en ese sentido, “los estudiantes

pusieron la impronta y el trabajo de su perfil técnico específico”.

“Así que para nosotros es un orgullo”, robusteció, ya que, volvió a reiterar,

es el fruto de la enseñanza que “día a día en las escuelas, en forma

silenciosa, les brinda los colegas docentes a los estudiantes y que hoy tiene

esta trascendencia y en un lugar tan maravilloso como el Bañado La

Estrella”.

Por tanto, sin dudas, esperaba que este proyecto sea “el puntapié inicial

para luego replicarse en todas las regiones y lugares donde haya una

escuela técnica, con el mismo diseño y trabajo, pero para los espacios

verdes y ecológicos”.

En efecto, consignó que cada una de las escuelas técnicas y agrotécnicas,

que están estratégicamente distribuidas en todo el territorio provincial,

atienden al territorio en el que están inmersas cada una de ellas, realzando

que “toda nuestra provincia posee una riqueza en lo natural y es nuestro

deber cuidarla”.

De modo que, de allí la importancia de “Guardianes de Formosa”, porque a

través de este proyecto “las escuelas técnicas estarán realizando estos

mismos diseños y con esta misma estructura, pero con la impronta de cada

territorio para ayudar, colaborar y sobre todo generar conciencia de que es

lo que necesitamos”.

Finalmente, reflexionó que, como reza la premisa del gobernador Gildo

Insfrán, de que ‘uno no ama lo que no conoce’, la impronta de esta gestión

es que “llevamos cada uno a los que nos toca estar en cualquiera de los

Ministerios, esto a la práctica, promoviendo iniciativas como estas que

apunta “conocer nuestra provincia para cuidarla, defenderla y valorarla”.

En definitiva, destacó que “están felices los estudiantes” por lo que

lograron realizar, a partir de “Programa Paisajes de Mi Tierra”.

Caffa

Al respecto el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección

Provincial de Vialidad (DPV), dijo que dicho organismo participó

“aportando algunos de los tambores con los cuales se construyeron estos

contenedores”.

Y confirmó que ya trasladaron las fundaciones de hormigón, donde se

sedimentarán estas estructuras, y realizaron también la excavación y el

montaje de esas bases, tarea en la cual trabajarán los equipos de Vialidad

Provincial, quienes dejarán todo listo para finalmente, “este viernes hacer

el montaje con la soldadura y ubicación definitiva de esas estructuras”.