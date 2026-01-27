Guardia Mendonca confirmó que el Parque Acuático recibió a más de 60 mil personas en la última semana

La ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia

Mendonca, precisó a AGENFOR que, durante la última semana de enero,

62.142 personas visitaron el Parque Acuático “17 de octubre” para disfrutar

de las diversas propuestas libres y gratuitas que ofrece a la comunidad.

De esta manera, además, sólo en el último fin de semana, hicieron lo propio

33.182 visitantes de las cuales 20.600 asistieron sólo el domingo, lo que

consideró “nuestro récord de capacidad”.

“El Parque 17 de Octubre es envidiable, sus instalaciones, sus servicios,

absolutamente todo está pensado y trabajamos en que la comunidad

formoseña tenga el mejor parque de todo el nordeste argentino y, sin lugar

a dudas, que lo es, no sólo por sus instalaciones sino que tenemos la pileta

de olas que no hay similar en todo el norte argentino y los kamikazes de 12

metros de altura”, indicó.

Y agregó: “Tenemos, también, por supuesto, toboganes más bajos para los

más chicos, la plaza blanca para los menores de cuatro a cinco años y todo

para recibir a las familias”.

Asimismo, la funcionaria analizó que este Parque cumple un rol

fundamental dentro de la estrategia turística y social de la provincia y

elogió el trabajo que realiza el Ministerio de Turismo en todo el territorio

con la promoción de los diversos parques que existen “porque no es algo

exclusivo que vivimos sólo en la ciudad capital”.

“Si bien nosotros tenemos este emblema, que es el Parque 17 de Octubre,

en el corazón del barrio de Eva Perón, a lo largo y ancho de toda la

provincia tenemos distintos parques acuáticos”, recordó.

Y agregó: “Estuvimos viendo justamente en estos días las actividades de

distintas entidades que se propusieron en el Parque de las Lomitas, en el

Parque Acuático del Colorado, y cada uno tiene su atractivo para la

comunidad, un espacio donde encuentran esparcimiento y recreación”.

Volviendo al número de asistentes, Guardia Mendonca estimó que, desde el

inicio de esta temporada de verano, pasaron por el Parque un promedio de

entre 40 mil y 50 mil visitantes, número que puede acrecentarse, sobre

todo, los fines de semana.

“Los fines de semana tenemos una mayor cantidad de visitantes. Los días

de semana son pocos, entre nueve mil y 10 mil personas”, especificó.

También se refirió a la convocatoria que están teniendo las propuestas de

Aquagym y Escuelas de Natación; y esta última, dijo, se realiza tanto en el

Parque como en el Complejo del Paraíso de los Niños, por la tarde.

“Tuvimos una altísima demanda, estamos con promedio de más de 300

personas en cada turno de la escuela de natación y, a la noche, Aquagym”,

señaló; y agregó: “En el Parque tenemos la modalidad pileta libre de 15:30

a 20 horas, de miércoles a domingo”.

Trabajo mancomunado

En cuanto a las colonias de vacaciones, en ambas sedes, la Ministra

aseguró que se trata de un “un trabajo en conjunto de todo el Gobierno de

la Provincia de Formosa” donde los niños y niñas no sólo reciben el

desayuno al llegar y una colación post pileta sino que también la atención

médica del personal del Ministerio de Desarrollo Humano.

“Tenemos el acompañamiento también con los talleres de los distintos

ministerios y estamos recibiendo a los chicos de los distintos hogares que el

Ministerio de la Comunidad va llevando a las colonias”, detalló.

Del mismo modo, Guardia Mendonca puso en valor “un actor silencioso

pero fundamental” e hizo referencia a la labor de la Policía de la Provincia

que “nos brinda atención, cuidado y tranquilidad para trabajar en armonía y

comunión con ellos”.

Y mencionó, además, la tarea del Servicio Provincial de Agua Potable

(SPAP) que, durante toda la temporada, “nos hacen los análisis del agua en

cada una de las piletas” con muestras que son tomadas por su personal en

ambas sedes.

“Durante muchos años el SPAP viene haciendo ese trabajo, todas las

semanas toma las muestras, hace los análisis, y a nosotros nos da la

tranquilidad de que el agua de cada uno de los parques, está bien cuidada y

bien tratada para que puedan ingresar nuestros niños”, argumentó.

Por último, Guardia Mendonca expresó sentir “mucho orgullo” porque las

personas eligen pasar sus vacaciones en el Parque y manifestó que, en el

caso de los turistas, “conocen este espacio envidiable que constituye un

orgullo para todos los formoseños”, al mismo tiempo que celebró que el

ingreso sea libre y gratuito “por decisión del Gobernador”.