Gripe y COVID19: Ante síntomas, recomiendan extremar medidas

Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, dialogó con la AM990 y se refirió a la situación epidemiológica de la provincia.

“La realidad de hoy es que estamos en una situación buena, pero con los casos positivos de COVID en alza”.

“Si bien no se tiene una cantidad de casos positivos importantes como ha sido en olas anteriores, sí venimos con aumento de casos de COVID-19, que de una semana a otra se viene duplicando, y fundamentalmente, los positivos se dan en la ciudad capital, que es donde se inician los casos”, indicó. Y agregó que “al día de hoy tenemos 36 casos en la ciudad capital y 3 en el interior”.

Y explicó que, “lo que hay que cuidar es la rapidez con la que se duplican los casos, ahí es donde se deben extremar las medidas para evitar que se conviertan en números de contagios que no podamos manejar”.

La Dra. Rodríguez puntualizó en que, en este momento, está circulando en la provincia también el virus de la gripe, que son las influenzas A y B. Y advirtió que ambas “se pueden confundir” porque “tienen la misma sintomatología”, por lo que, recomendó, “que cuando presenten síntomas las personas concurran a hisoparse”.

Todos los centros de hisopados siguen funcionando, como así también los centros de salud y hospitales.

Para finalizar la Dra. Rodríguez, remarcó los métodos de prevención, para reducir al mínimo el posible contagio; “el lavado de manos, el uso de barbijo en lugares cerrados, no compartir vasos ni bombillas, sobre todo en esta época en la que van a comenzar las fiestas de fin de año”.

Y por supuesto colocarse la vacuna, que “si bien no me va a evitar el contagio, me va a ayudar a sobrellevar la enfermedad sin llegar a un estado grave”.