Gripe aviar: recomiendan no tener aves de mascota

Julian Bibolini, médico infectologo, en contacto con la AM990 se refirió al caso de gripe aviar en la provincia del Chaco y dio precisiones sobre los cuidados a llevar adelante para prevenir el contagio.

Bibolini comenzó explicando que el primer caso en el interior confirmado por el Senasa, que “se trata de un ave para uso propio y no para la venta”. Agregó que “ya hay otras provincias con casos notificados”.

“Lo principal es cuidar la salud de los humanos, aunque el riesgo es bajo, sobre todo las personas que se dedican a la producción de estos animales tienen que tener cuidados especiales”, expresó el especialista.

Con respecto a las aves mascotas, aseguró que puede transmitirse de aves a aves, aunque sean silvestres, por lo que “lo ideal es no tener estos animales en casa”.

Además, explicó que no hay medicamentos para tratar la enfermedad, y que la vacuna contra la gripe común no trata la gripe aviar. Sin embargo, si cubre influenza A (h1n1, h3n1) e influenza B.

“Existe una vacuna para humanos contra la gripe aviar, pero al no haber casos no está contemplado el uso de la misma”, remarcó.

Por otra parte, también habló sobre La vacuna argentina de covid, la cual se encuentra en su última fase.

La vacuna ARVAC Cecilia Grierson (conicet) diseñada para proteger contra las variantes de SARS-CoV-2 circulantes en la región –incluyendo una versión bivalente contra Ómicron– entró en el último tramo de ensayos clínicos (la etapa 2 de la fase 2/3), para lo que piden voluntarios. Al respecto expreso que se siente “esperanzado de que va a ser exitosa, ya que tenemos tecnología para hacer vacunas”.

La etapa 2 de la fase 2/3 de ARVAC requiere la participación de 1.782 personas voluntarias que tengan 18 años o más; que hayan recibido hasta tres dosis de vacunas contra COVID-19, esquema completo y hasta un refuerzo.

ARVAC Cecilia Grierson es un desarrollo inicial de la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET y el laboratorio Cassará, con apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, sumados al esfuerzo conjunto de más de 20 instituciones públicas y privadas del país.