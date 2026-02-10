Gremios formoseños nucleados en el “Movimiento por la Unidad Gremial” se pronunciaron contra la reforma laboral

A través de un pronunciamiento, diversas organizaciones sindicales de la

provincia de Formosa denunciaron que el proyecto de reforma laboral

impulsado por el Gobierno nacional “es un duro ataque a los derechos de

los trabajadores y trabajadoras, que son una conquista indeclinable”.

En el documento, señalaron que “pretenden debilitar la capacidad de lucha

de nuestros gremios y domesticar a los trabajadores y trabajadoras para que

se sometan a los caprichos de la patronal”.

De esta manera, el Movimiento por la Unidad Gremial, integrado por

SIDOFOR, APETCRA, ADEFCA, UTEF, ALEARA, PATRONES DE

CABOTAJE y M., SMATA, S.T.I.T.A. (Tanino), SITRAMF, ATRARA

(Remiseros), Sindicato de la Madera. S.O.I.A. (Aceiteros), FOMARA-

MOSAITAS, SUGARA- GUAĐAVIDAS, A.C. NORTE ARG, MUTUAL

NORTE ARG, entre otros, emitió un documento en el que se declaran en

“estado de alerta y movilización”.

Para las organizaciones, la reforma laboral apunta a “eliminar los derechos

y garantías de los trabajadores; y a quitar fuerzas a las instituciones

gremiales que los amparan, mermando el derecho de huelga, quitando

fuerzas en los debates paritarios con las empresas y dividiendo a los

sectores obreros al máximo para que no puedan acordar salarios en un

conjunto como ahora”.

En este marco, aseguraron que “todas las iniciativas son plenamente

inconstitucionales y consolidan la desigualdad, la precarización y la

exclusión”, añadiendo que “no se puede permitir que esta pretensión de

quita y eliminación de derechos esclavice y colonice a nuestros obreros y

empleados”.

Asimismo, señalaron que “la legalización que nos ampara en la Argentina

actualmente con la Ley de Contrato de Trabajo ha sido y es un cuerpo

normativo de lo más avanzado en el mundo del derecho laboral; con

algunos aciertos y también algunas falencias, pero siempre tendió a

proteger a los más débiles: los trabajadores”.

Y destacaron que “esa ley dice que ‘en la duda, a favor del trabajador’”, sin

embargo, alertaron que “ese principio de interpretación desaparecerá con la

pretendida reforma si la aprueban; y lo que es más grave aún y no se dice

claramente es que en la práctica la patronal hará prevalecer su poder

económico y transformará el trabajo en un instrumento de esclavitud”.

Precisaron que eso se traslada a “la distribución de los días de vacaciones,

la disminución de las indemnizaciones, el banco de horas extras y la

eliminación de tantos derechos y conquistas de los trabajadores”.

Por eso, indicaron que “nos hemos constituido como gremios en estado de

alerta y movilización ante este brutal atropello que se está llevando a cabo

en perjuicio de los trabajadores y de nuestros jubilados”.

“El Gobierno Nacional ataca permanentemente a los trabajadores,

restringiendo derechos, habilitando despidos masivos, principalmente en el

empleo público. Mientras que en nuestra provincia gozamos de una

estabilidad laboral, con un gobernador (Gildo Insfrán) comprometido con

el pueblo trabajador”, expresaron.

Y enfatizaron al concluir en que “hoy los trabajadores sabemos que la

lucha la tenemos que dar en unidad y que nuestras conquistas no se

negociarán”.