“Gran hermano”: Juliana fue expulsada y reingresaron tres exparticipantes

Hace algunos días, Juliana volvió a entrar a Gran hermano gracias al voto de los participantes que aún habitan la casa. Su reingreso fue celebrado por varios y sobre todo por su novio, Maxi. Sin embargo, la alegría duró poco y este lunes la joven de Venado Tuerto fue expulsada del reality.

Desde su vuelta al certamen, Juliana rompió una de las reglas más básicas y contó a sus compañeros información del exterior. Entre otras cosas, reveló los últimos movimientos de Coti y habló de cómo evalúa el público a participantes como Marcos y Thiago.

Pese a que la producción y el mismísimo Santiago del Moro le advirtieron que no podía comentar nada acerca del afuera que interviniera en el juego de sus compañeros, la santafesina siguió hablando y fue reprendida.

Este lunes por la noche, Santiago del Moro presentó un sobre negro y dijo: “El tema es el siguiente. Imaginemos que es un partido de futbol. A ella se le sacó una tarjeta amarilla, y después viene la roja. A ella se le advirtió, pero siguió haciendo lo mismo”. “Juliana se va a hora mismo”, anunció.

Hace algunos días, Juliana volvió a entrar a Gran hermano gracias al voto de los participantes que aún habitan la casa. Su reingreso fue celebrado por varios y sobre todo por su novio, Maxi. Sin embargo, la alegría duró poco y este lunes la joven de Venado Tuerto fue expulsada del reality.

Desde su vuelta al certamen, Juliana rompió una de las reglas más básicas y contó a sus compañeros información del exterior. Entre otras cosas, reveló los últimos movimientos de Coti y habló de cómo evalúa el público a participantes como Marcos y Thiago.

Pese a que la producción y el mismísimo Santiago del Moro le advirtieron que no podía comentar nada acerca del afuera que interviniera en el juego de sus compañeros, la santafesina siguió hablando y fue reprendida.

Este lunes por la noche, Santiago del Moro presentó un sobre negro y dijo: “El tema es el siguiente. Imaginemos que es un partido de futbol. A ella se le sacó una tarjeta amarilla, y después viene la roja. A ella se le advirtió, pero siguió haciendo lo mismo”. “Juliana se va a hora mismo”, anunció.

“GRAN HERMANO”: CÓMO FUE LA EXPULSIÓN DE JULIANA

Al comienzo de la velada, el conductor entró a la casa unos minutos, pero luego dejó que Gran hermano hablara con los jugadores. “Mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y que quedara automáticamente en placa”, explicó y luego resaltó que ella había continuado haciendo lo mismo.

“Por lo tanto decidí dejar sin efecto mi sanción inicial y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana he decidido tu expulsión de la casa. Te pido que te despidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, completó.

La participante tuvo que irse en el acto sin siquiera poder armar su valija. Ante esa noticia, Maxi se quebró. La santafesina no tuvo más remedio que saludar rápidamente a todos y, tras un beso apasionado de su novio, se retiró de la casa. El cordobés quedó desbastado y sus compañeros lo tuvieron que asistir.

“GRAN HERMANO”: ¿QUIÉNES VOLVIERON A ENTRAR A LA CASA?

En medio de la tristeza de la pareja de Gran Hermano, el público tenía la tarea de votar a dos exparticipantes para que vuelvan a jugar en el certamen. Daniela fue la más votada por el público para entrar nuevamente a la casa.

Luego, se anunció que Agustín se convertía en el segundo jugador en regresar y hasta el momento el resto de los exhermanitos quedarían afuera. Sin embargo, tras la expulsión de Juliana, la producción decidió ingresar una jugadora más para compensar el repechaje anterior.

En el estudio estaba Lucila, mejor conocida como “la Tora”, y Mora. Luego de una larga espera y mucha tensión en el programa, se decidió que la joven de Berazategui siguiera en carrera por el gran premio.

A todos los jugadores que ingresaron, Del Moro les advirtió no repetir el error de Juliana y no contar nada del exterior. Los ex menos votados fueron María Laura, más conocida como “Cata”, Juan Reverdito, Tomás Holder y Martina Stewart Usher.