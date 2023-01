Gran Hermano 2022: tras la nominación en vivo, cuatro participantes quedaron en placa

Alexis El Conejo, Agustín, Ariel y Lucila sumaron la mayor cantidad de votos durante la gala. Nacho, líder de la semana, tendrá que salvar a uno de ellos durante la noche del jueves.

Tras la eliminación de Coti de la casa, este miércoles se realizó una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2022, y ya se definieron los participantes que podrán abandonar el reality de Telefe en la próxima eliminación.

La primera nominación que se vio fue la espontánea que realizó Daniela, que tal como anticipó antes de volver a ingresar “iba por todo” y le dio tres votos a Alexis “porque juega sucio y feo”.

Maxi decidió votar a Daniela y Ariel: “Creo que va a quedar en placa y si quedo con ella siento que tengo más fuerza para quedarme. Y el segundo voto es para Ariel. Los motivos son los mismos, por estrategia”, señaló el cordobés.

Les siguió Camila, concretando así su primera nominación en la casa de GH: “La primera persona que voy a votar es a Lucila La Tora porque creo que me tiene envidia y el siguientes es para Agustín porque no coincido con él”, dijo.

Marcos nominó a Lucila y Ariel: “Con Lucila me llevo bien y me cae bien, pero no hablo mucho con ella. Y con Ariel, desde el primer momento me cae bien, pero me dolería más nominar a otra persona”, agregó.

Romina, por su parte, le dio dos votos a Agustín “porque nunca compartí su juego, no me siento cómoda con sus formas, es de los que menos me dolería que se vaya”, dijo sobre su primer voto, y sobre Ariel aseguró que no tenía afinidad.

Agustín, por su parte, aseguró que sus “primeros dos votos son para el Conejo y mi segundo voto es para la Tora. Los motivos son los mismos para ambos, una cuestión de juego”, añadió.

Nominación en vivo en Gran Hermano 2022

Ariel fue el siguiente en entrar al confesionario: “El primero es Agustín, simplemente entró después que yo, conoce el juego y la tiene clara. Y el segundo es para Marcos. A los dos los quiero, pero mi segundo voto siempre intento que sea inofensivo. Marcos dudo que vaya a placa”, aseguró.

Alfa decidió nominar a Ariel y Alexis El Conejo: “No me gusta la hipocresía, no me gusta la gente que miente y la gente que intenta sacar provecho sabiendo que tiene una ventaja”, dijo sobre Ariel y luego sobre El Conejo puntualizó, “lo veo mejor afuera que adentro”.

Julieta ingresó y nominó a Agustín y Cone: “no le creo nada, y en mi genera el efecto contrario de lo que quiere generar”, dijo sobe su primer voto, y sobre Conejo, “una parte de su personalidad es manipuladora”, dijo.

Nacho, el líder de la semana, con inmunidad para ser votado y la posibilidad de salvar a alguien, decidió votar a Camila y a Agustín. Sobre la primera aseguró que fue por “afinidad”, y sobre Agustín, dijo, “quiero probarlo en la placa”.

Al ser el turno de Thiago, le dio dos puntos a Conejo y uno a Ariel. “No tengo nada contra él, por estrategia, porque creo que si le doy a él los puntos no va a salir Dani”, y luego a Ariel: “es con quien menos afinidad tengo”, aseguró.

Y fue La Tora, finalmente, quien terminó definiendo la placa, sin saberlo, al ser la última en ingresar a la placa: Lucila decidió darle dos votos a Maxi, “no tengo nada personal y porque extraña a Tini”, y el segundo punto se lo dio a Conejo por ser “el títere que manejó las situaciones, espero que ese voto sume”.

Los nominados, finalmente fueron Alexis, Agustín, Ariel y La Tora, con una placa que tuvo los siguientes resultados: Conejo con con 10, Agustín con 8, Ariel con 6, La Tora con 5, Daniela y Camila con 4 cada uno, Camila 3 y Marcos 1.