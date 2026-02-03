Gorostegui: “El 98% de los egresados del IPF cuenta con una salida laboral”

En el marco del octavo aniversario del Instituto Politécnico Formosa “Dr.
Alberto Marcelo Zorrilla” celebrado el pasado 31 de enero, su director
Horacio Gorostegui realizó un repaso de los logros de la institución, como
también de sus egresados.
En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) reveló que
el 98% de los egresados de las diferentes carreras cuentan en la actualidad
con una salida laboral, y ponderó que se trata de una institución estratégica
para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la provincia.
El IPF fue creado por decreto del gobernador Gildo Insfrán en el año 2018,
y comenzó con las carreras de Mecatrónica con 40 estudiantes, para el año
siguiente, se sumó la especialización en Desarrollo de Software con 45
estudiantes.
En el año 2021 se incorporaron las carreras de Telecomunicaciones y
Química industrial.
“Hoy es una institución muy importante para la provincia de Formosa
porque brinda justamente la formación técnica de nivel superior en estas
áreas denominadas tecnológicas. Hablamos de Mecatrónica, Desarrollo de
Software Multiplataforma, Química Industrial y Telecomunicaciones”
detalló el licenciado en Ciencias Naturales y profesor en Química.
Aclaró que todas las carreras otorgan un título de nivel superior con validez
nacional y que hasta el momento cuentan con 300 egresados en las
diferentes carreras. “El año pasado tuvimos la gran alegría de celebrar 95
egresos, que fue el año que más egresados tuvimos, de los cuales un
poquito más de la mitad correspondían al área de software” enfatizó.
Respecto a los egresados afirmó que el 98% de los egresados “hoy cuenta
con una salida laboral en el área específica en la que se formó”,
mencionando a Jorge Guerra, egresado en Mecatrónica, trabajando en la
actualidad en la empresa biosiderúrgica local.
También mencionó a Sofía, egresada como desarrolladora de software,
trabajando en forma remota para una empresa alemana utilizando
inteligencia artificial.
En el caso de Química Industrial, “hasta hace poco nuestros jóvenes
estaban trabajando en Palmar Largo, en la planta de extracción de litio”
detalló.
Edificio propio
Al continuar realizando un balance del camino del IPF en ocho años, marcó
como un hito importante la inauguración en junio del año 2024 del
flamante edificio a cargo del Gobernador.
Recordó que la obra dependía del Gobierno nacional pero fue paralizada
por Javier Milei como tantas otras en Formosa y el país, por lo que en el
año 2024 por decisión de Insfrán se retomó la construcción de la obra civil,
y se la dotó del mejor equipamiento posible.
“Es un edificio que cuenta con más de 24 mil metros cuadrados cubiertos,
con un comedor en donde diariamente preparamos y servimos más de 500
raciones de comida, además obviamente de desayuno, merienda, almuerzo
y cena para nuestros jóvenes” detalló.
Además, el Aula Magna, donde se desarrollan distintas actividades, como
el acto de colación del año pasado, con 150 personas presentes.
Cursillo
Confirmó el funcionario que a mediados de enero dieron inicio los cursillos
de Mecatrónica y Desarrollo de Software Multiplataforma, luego vendrán
los exámenes de ingreso, ya que serán 40 en Mecatrónica y 50 en la
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma, iniciando
las clases el 9 de marzo.
En el caso de Química Industrial y Telecomunicaciones, será los primeros
de abril hasta fines de junio, cuando sea el momento del examen de
ingreso.
“Para estas dos carreras, vamos a tener la posibilidad de que nuestros
jóvenes puedan realizar estos cursillos de manera online,
fundamentalmente pensando en los estudiantes del interior, o presencial
para los jóvenes de la ciudad de Formosa” reveló.
Para información: https://www.ipf.edu.ar/