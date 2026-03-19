Gonzalez: “El reforzamiento de fronteras para Nación es para Salta, Misiones, Corrientes y Chaco, dejando a Formosa afuera”

Tras participar de la reunión del Consejo de Seguridad Interior en

Córdoba, el ministro González advirtió que Formosa fue excluida de los

operativos de seguridad de frontera por parte de Nación.

La ciudad de Córdoba fue sede del primer encuentro del Consejo de

Seguridad Interior (CSI), un ámbito que reunió a equipos del Ministerio de

Seguridad de la Nación, ministros de las distintas provincias y

representantes de las fuerzas de seguridad.

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge

Abel Gonzalez, participó en representación de la provincia y en

declaraciones a las que accedió AGENFOR brindó detalles de los ejes

abordados en el encuentro.

El ministro Gonzalez relató con sorpresa cómo la actual gestión nacional,

encabezada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, presentó

como “grandes logros” los operativos de seguridad de fronteras que se

realizan en la provincia de Salta, Misiones, Chaco y Corrientes, omitiendo

deliberadamente a Formosa.

“Ahí tomamos conocimiento de la posición oficial para el Ministerio de

Seguridad de la Nación, expresada por la Ministra, de que la frontera

argentina es el río Bermejo y no el río Pilcomayo”, advirtió, añadiendo que

“en ningún momento se dio cuenta de las cosas que decía, por lo tanto

nosotros tuvimos que intervenir y dejar en claro esa situación”.

De esta manera, señaló que “el reforzamiento de las fronteras para ellos

(Nación) es para Salta, Misiones y las provincias de Corrientes y del

Chaco, dejándonos a Formosa por fuera de ese esquema de cuidado”.

Por lo tanto, el Ministro subrayó que “esto se entiende como una renuncia

por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, que me parece que es

algo muy llamativo, pero a la vez elocuente, de cuál es el concepto que

tienen respecto de lo que somos los formoseños y formoseñas” y aseguró

que “esto no lo podemos permitir, por eso lo expresamos en el marco de la

reunión del Consejo de Seguridad Interior”.

Y enfatizó en que “es responsabilidad primaria y excluyente del Gobierno

nacional, a través de sus fuerzas federales, la Prefectura en el río Paraguay

y la Gendarmería en el resto de nuestros límites internacionales, resguardar

las fronteras”.

Asimismo, indicó que “planteamos que era necesario poder discutir

políticas y definir claramente las cuestiones que hacen a la seguridad”,

aclarando que “nosotros no tenemos ningún tipo de inconvenientes en

discutir distintos temas, pero no podemos permitirnos de que nos dejen

afuera, y no lo hacen al gobernador Gildo Insfrán o a este Ministro, sino a

todos los formoseños y formoseñas”.

Gonzalez aseveró que “discutir las políticas públicas de seguridad de las

fronteras implica discutir muchas otras cosas, como la situación de cada

una, porque cada realidad de frontera es diferente por la composición de

carácter cultural, histórico, social, económico y político y no es solamente

pensar en términos de cuántos policías tenemos que tener”.

Además, el titular de la cartera de Seguridad provincial alertó sobre el

repliegue de la Gendarmería nacional en las zonas limítrofes, señalando

que las fuerzas federales cuentan con cada vez menos personal y logística.

Y criticó el eslogan nacional de “cuidar a quienes nos cuidan”, ya que “no

se puede hablar de cuidar al uniformado si no se le brinda una obra social

eficiente. Hoy la cobertura médica de las fuerzas federales es inexistente y

es la provincia la que muchas veces, con 'mil amores', debe colaborar para

que puedan cumplir su tarea”, explicó Gonzalez.

Entonces, reiteró que “las políticas públicas no se llevan adelante con

eslogan, sino con acciones concretas que implican la transformación de

realidades para brindar a la población mejores condiciones de vida”,

lamentando que “eso es lo que no estamos viendo desde Nación”.

Al concluir, se refirió al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y

planteó que “discutieron y aprobaron la ley que baja la edad de

imputabilidad de los menores, pero no discutieron de que exista una línea

de financiamiento para que las provincias puedan adecuar sus estructuras

penitenciarias a esta realidad”.