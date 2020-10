Gong Yoo y Park Bo Gum se embarcan en un peligroso viaje en próxima película de ciencia ficción

隆Intrigantes fotos han sido compartidas para la pr贸xima pel铆cula de ciencia ficci贸n de Gong Yoo y Park Bo Bum!

La pel铆cula 鈥淪eo Bok鈥 (t铆tulo literal) es sobre Ki Heon (interpretado por Gong Yoo), un ex-agente de inteligencia que ayuda al primer clon humano Seo Bok (interpretado por Park Bo Gum) y se ve atrapado en una serie de incidentes peligrosos que involucran a varias fuerzas que quieren el clon para ellos.

Adem谩s de lanzar recientemente un primer trailer, el filme tambi茅n comparti贸 sus primeras fotos.

Ki Heon recibe su misi贸n final 鈥 una a la que no puede negarse 鈥 por el personaje de Jo Woo Jin, quien es compa帽ero agente tambi茅n. Ki Heon debe garantizar el transporte seguro del clon Seo Bok, que fue creado a trav茅s de un proyecto ultra secreto y es inmortal. Seo Bok ha vivido toda su vida en un laboratorio bajo la protecci贸n de la Doctora Im Se Eun (interpretada por Jang Young Nam).

Despu茅s de observar a Seo Bok a trav茅s de una ventana, Ki Heon comienza su misi贸n especial de acompa帽ar al clon, y de inmediato se encuentran bajo ataque. Ki Heon inmediatamente domina al asaltante no identificado, y sostiene su arma mientras Seo Bok se sienta a su lado con una mirada en blanco en su rostro.

Los amantes del cine se preguntan qu茅 pasar谩 con este par al intentar emprender el peligroso viaje mientras son perseguidos por muchas fuerzas diferentes que har铆an cualquier cosa para poner sus manos sobre el clon.

Fans no pueden esperar a ver a Gong Yoo en este personaje luego de establecerse como un actor de alta calidad a trav茅s de proyectos como 鈥淕oblin鈥, 鈥淭rain to Busan鈥, 鈥淪ilenced鈥, 鈥淜im Ji Young: Born 1982鈥 y m谩s. Tambi茅n hay mucha expectativa por el regreso de Park Bo Gum a la pantalla grande luego de su actuaci贸n en 鈥淐oinlocker Girl鈥, con este siendo su primer papel protag贸nico en una pel铆cula. El actor tambi茅n se ha establecido por dramas como 鈥淓ncounter鈥, 鈥淟ove in the Moonlight鈥, 鈥淩eply 1988鈥 y m谩s.

Las dos estrellas cuentan con el apoyo de un elenco talentoso que incluye a Jo Woo Jin, Jang Young Nam y Park Byung Eun. La pel铆cula se describe como la primera pel铆cula coreana que trata el tema de los clones humanos, y promete personajes refrescantes, actuaciones extraordinarios y un 鈥渂romance鈥 emocional entre los dos personajes con personalidades muy diferentes.

鈥淪eo Bok鈥 llegar谩 a los cines en Corea en diciembre.

