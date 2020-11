Gómez: “Todos los costos que requiere asumir esta pandemia y obtener estos resultados están a cargo del Estado provincial”

Además, detalló los gastos que implican las medidas sanitarias establecidas por el Consejo COVID, encabezado por el Gobernador Insfrán.

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, se refirió al financiamiento de las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno y aseveró que “todos los costos que requiere asumir esta pandemia y obtener estos resultados, están a cargo del Estado provincial”.

En ese sentido, el funcionario recordó los traslados de las comunidades originarias desde Salta, los lugares donde fueron alojados, las cuatro comidas brindadas, la indumentaria que se les proveyó a cada uno de ellos, los insumos de aseo personal otorgados, entre otras cuestiones, porque “son aspectos que se desconocen” pero hacen a satisfacer las demandas de “todo lo que necesiten para estar bien y cómodos durante su estadía”.

Además, desde el punto de vista sanitario, Gómez indicó que hay pacientes con COVID que permanecen internados en el Hospital y atendidos con la máxima tecnología de alto valor.

“Sino miren lo que pasa en otros países o provincias donde si requieren este tipo de atención lo deben abonar. Tuvimos pacientes que no pudieron recibir atención sin ir más lejos la paciente que vino de Buenos Aires y falleció una hora después de haber ingresado, la señora no tuvo atención en otra provincia, no había lugar y no tenía para pagar. Acá es todo gratis”, sostuvo el ministro.

Esto también incluye los estudios de PCR que en otras provincias se cobran entre 5 mil y 7 mil pesos y que “acá es gratuito”, pero no se hace uno sólo, sino uno al ingreso y dos antes de retirarse de los centros de aislamiento.

“Los pacientes que están internados precisan muchos PCR, controles, análisis, tomografía, ecografías, de altísimo costo y que son asumidos por el Gobierno de la provincia”, señaló; y agregó: “No lo comentamos, pero es bueno saber porque un día en terapia intensiva es de altísimo costo y son todos asumidos por el Estado provincial en forma gratuita”.

Por último, Gómez habló sobre el ingreso de las personas por vía judicial y dijo que “es imposible atender esa cantidad en 72 horas, porque los lugares están ocupados”.

“Si hay alguna persona que quiere ingresar antes que otra persona con alguna patología, que estuvo pacientemente esperando su turno y de golpe dicen: yo me quiero poner primero en la fila, va a tener que abonar porque lugares no tenemos en los centros de aislamiento”, remarcó.

Y concluyó: “O sino tendrá que esperar su turno, fecha cierta va a tener, pero tendrá que respetar el orden de prioridades que sanitariamente estableció la provincia”.