Golpe al bolsillo: nuevo aumento del gas en garrafa

Nuevo aumento en la garrafa de gas domiciliaria, por ello la AM990 se puso en contacto con el defensor de pueblo Leonardo Gialluca para referirse al tema.

Aunque Son aumentos dispuestos por la secretaria de energía, y lo que hace que la garrafa de 10 kilos haya quedado en un precio de $2362, que es el que más se utiliza en los hogares. Recordó el plan hogar y sus requisitos y sus actualizaciones.

Sobre el relanzamiento del Programa Hogar desde mayo 2023, cambia uno de los requisitos para acceder al cobro de los subsidios: El Dr. José Gialluca, señaló que se relanzó el Programa Hogar 2023 en el que se subsidiará el 80% del valor total para la compra de garrafas de gas a los hogares de menos ingresos.

De esta manera, el Programa entregará un subsidio directo y mensual establecido por la Secretaría de Energía, que cubre parte del precio de una garrafa de 10 kg. para los beneficiarios que no están conectados a la red de gas natural. El nuevo requisito radica en la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que pasó de $ 80.342 en abril, a $ 84.512 en mayo, con lo cual para cobrar Programa Hogar el beneficiario debe percibir hasta 2 salarios mínimos; es decir inferiores a: * 2 SMVM: $ 169.024 en mayo, * 3 SMVM si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad: $ 253.536, en mayo, * 2,8 SMVM si residen en las zonas más frías del país: $ 236.633, * 4,2 SMVM si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad: $ 354.950.

Aclaró que se pide a Nación que modifique el requisito aumentando a 3 salarios mínimos vitales y móviles de $250.000, con lo cual se podrán incluir a más familias dentro del subsidio.

Por otra parte, se refirió además a los cortes de ruta y al pronunciamiento de un juez federal ordenando la liberación de la ruta a la altura de Laguna Naineck.

Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente. En el tema de las distintas gestiones, en el día de ayer y en un trabajo conjunto de la defensoría del pueblo y el intendente de Laguna Naineck, el señor Murdoch y otras áreas que colaboraron con nosotros, hemos logrado un acuerdo con los manifestantes por lo que ayer alrededor de las 14, el corte se levantó luego de un mes de estar cortado. El trabajo no se detiene y hoy ya estamos abocados a tratar de seguir trabajando de esta manera, siempre a través del dialogo y fundamentalmente haciendo entender que, si las instituciones funcionen, los cortes no son necesarios.