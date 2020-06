GLORIA DEL VÓLEY. Lukach contó las anécdotas que marcaron su vida profesional

Luis Lukach coordinador de Salud y Municipios Saludables del Ministerio de Desarrollo Humano y ex jugador de élite de vóley en contacto con la AM990 haló acerca de su presente y su carrera.

Lukach comenzó diciendo “la cuarentena es una situación que a uno le llena de muchos sentimientos, Argentina se ha puesto por delante esta situación en relación a la cuarentena, además de lo que el gobierno provincia ha realizado en materia de prevención sanitaria es más que importante”.

“Esto no tiene vacunas y la única que se encuentra es la cuarentena y el compromiso de cada argentino para cumplir con las medidas sanitarias vigentes”, dijo.

En relación a qué actividades realiza hoy, señaló “estoy a cargo del programa municipios saludables y salud comunitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, estamos trabajando con los diferentes directores de la ciudad y del interior en todo lo que este ligado a la salud y a los deportes. Hace ocho años que estoy en esta coordinación y me pone muy feliz porque viajo mucho al interior”.

Carrera como deportista

En relación a las situaciones que le han marcado su vida profesional indicó “hay dos cosas que me han marcado en materia deportiva una fue a los 14 años cuando estábamos entrenando en Ferro y terminamos de entrenar, yo era el más chico,en ese momento jugaban grandes figuras que también jugaban conmigo en la Selección era un momento en el club muy lindo porque comíamos todos juntos con grandes jugadores de diferentes disciplinas del club, terminé de entrenar y me llamó el entrenador de ese entonces y me pregunto que quería hacer con mi carrera y me dijo algunas cosas que han marcado mi vida para siempre”.

“Por el otro lado,la otra anécdota es de Italia cuando en los primeros 20 días, yo tenía 19 años en ese tiempo y no me enganchaba con el armador por ese tiempo y un día vino el Presidente del club Italiano pidió hablar conmigo y me preguntó si estaba cómodo con la casa y las cosas que me habían dado y ahí me dijo que me empezara a jugar porque si no me iban a enviar nuevamente a Argentina, este fue el otro empujón para que yo comenzara a jugar en este deporte y en situaciones tan competitivas como es el italiano”, agregó.

“Hoy las situaciones por las que he pasado en mi carrera hicieron que ese deportista y quien soy hoy, puedan convivir con la misma endereza y competitividad que lo hice desde que comencé en esto”, cerró.