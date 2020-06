Ginés descartó la posibilidad de que el fútbol se juegue en provincias sin casos de coronavirus: “El 75% de los jugadores son del AMBA y hay riesgo de llevar el virus”

El fútbol tendrá que esperar a que la curva ascendente de la pandemia que tiene como focos centrales a la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires sea controlada para ver regresar su actividad. Así lo detalló el ministro de Salud del país Ginés González García, quien descartó la posibilidad de trasladar el campeonato a puntos de Argentina sin casos de coronavirus.

“Yo tengo tantas ganas como la mayoría de los argentinos futboleros de que vuelva el deporte. El caso del fútbol es complicado porque el 75% de los jugadores de fútbol de las divisiones importantes son del AMBA, de la Ciudad de Buenos Aires o de la Provincia de Buenos Aires y ahí es donde tenemos concentrado hoy el momento epidemiológico, la circulación del virus”, detalló el encargado de la cartera de salud en una entrevista con el canal deportivo TyC Sports.

En el último reporte del sábado, Argentina registró un nuevo récord de casos: 1531 de infectados en el día, que acumulan en total 30.295 desde que se inició la pandemia. Entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires se suman un total de 26.710 personas infectadas. “Escuché todas las propuestas. Escuché la propuesta juguemos en el Interior, sí. Pero sucede que el Interior está limpio. El 85% de la Argentina no tiene casos o tiene más de dos semanas sin casos. Por lo cual, si usted lleva un plantel a un lugar de esos tiene el riesgo potencial de llegar el virus. Entonces, es muy difícil. ¿Va a hacer cuarentena allá cuando lleguen 14 días? No, no se puede”, analizó Ginés.

“No es momento. En el lugar donde están concentrados los jugadores, está concentrado el virus. Subiendo además la cantidad de casos todos los días. Uno tiene la responsabilidad de tomar medidas en su justo momento y no antes para que justamente no se agrave la situación”, justificó.

El ministro insistió con que no recibió “ningún tipo de presión” de los dirigentes del fútbol argentino, aunque reconoció que mantuvo un diálogo con su amigo Víctor Blanco –presidente de Racing, club del que es hincha– y con Claudio Tapia, el mandatario de la AFA: “Los dirigentes me preguntan con todo respeto. La obligación mía es darles una respuesta epidemiológica, diciéndoles cómo vamos a hacer una cosa así si estamos en estas circunstancias. No he sentido presión económica de los dirigentes. Nunca sentí ninguna presión como ‘che, si no cambiamos no pago los sueldos’, nunca me lo dijeron. Que quede claro. Fue entendiendo que más allá del impacto y perjuicio para los clubes, es un perjuicio para todos los argentinos”.

OTRAS FRASES DE GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA

• Por qué no se habilitaron entrenamientos de equipos en otros lugares del país: “No lo puedo decir, pero supongo que la decisión tiene que ver con la ventaja deportiva. Por ahí lo está haciendo individualmente porque esos lugares están en una situación distinta epidemiológicamente que acá. Me parece que es lógica, pero me estoy metiendo en un campo que no es mío: un plantel que tiene un mes de vuelta al entrenamiento después de estar tanto tiempo parado tendría ventaja deportiva. Se tendría que tomar una cosa que signifique igualdad para todos. Pero reitero: hay lugares de Argentina que epidemiológicamente no existe un riesgo de que la gente de ahí se entrene ahí.

• El diálogo con el arquero Sergio Romero: “Me decía lo que les pasa a ellos. Me decía del control que les hacen, que cuando están entrenando pasa un helicóptero por arriba para saber si están guardando la distancia entre ellos. Eso es la Premier League. El nivel de medidas que están tomando no sería fácil en el fútbol argentino en toda su magnitud”.

• El protocolo para el regreso del fútbol: “El protocolo está armado, en cantidad de jugadores, que vayan vestidos desde su casa, que no circulen en el vestuario, que mantengan distancia en el entrenamiento, que el entrenamiento no sea más de seis a la vez, eso está todo escrito. Hemos mirado otros protocolos. Esa parte no es un problema. Lo que falta es que la situación lo amerite”.

• La posibilidad de realizar testeos masivos: “No es un problema el stock de tests. Tenemos cualquier cantidad, tenemos la suerte que por desarrollo nacional hay tres tests nuevos que funcionan muy bien. No tenemos inconvenientes. El problema del test es que en el primer día no es positivo y uno puede viajar y resulta que contagia. Se puede controlar fuertemente a un plantel de primera división, pero son muchas divisiones de ascenso”. PlayGinés González García habló sobre la cantidad de Tests para el coronavirus

• Lo ocurrido con los runners en Ciudad de Buenos Aires: “El riesgo está. Algunos creen que esto ya pasó. A mí no me gustó lo que pasó la semana pasada con los runners. La sensación fue de una manada, una estampida. Salieron todos juntos, todos a correr. Hace bien a la salud, pro sin tener en consideración el distanciamiento, las medidas preventivas, no es bueno. Es mala imagen. Lo que pasa en Buenos Aires tiene una imagen terrible en el país. Hay muchísimas provincias que sintieron que quizás se había dado vuelta la página de esta historia; y no, al contrario, todavía tenemos que vivirla, leerla y respetarla”.

• La fecha para la vuelta del fútbol: “Esto es paso a paso, así vamos a hacerlo. Con responsabilidad, no me haga decir ni una falsa premisa, ni una falsa promesa. Yo quiero que sea cuanto antes, mi voluntad y la del presidente”.

• La habilitación de los deportistas olímpicos: “Todos nos importaron. Analizamos la situación, además del riesgo, en deportes individuales donde es más fácil tomar medidas. Cada decisión que tomamos la trabajamos mucho para que sea lo más amplia posible y que no genere demasiada complicación. La del fútbol me duele más que otras pero claramente debemos tener la responsabilidad como Gobierno con la población, más allá de nuestros gustos personales. Políticamente decirle sí al deporte puede ser para algunos una ventaja pero para nosotros no es correcto. Estamos administrando una epidemia durísima”.