Gime Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Quién es el tercero entre Accardi y Nico Vázquez

En una verdadera bomba para el mundo del espectáculo, Ángel de Brito reveló este lunes en LAM que el verdadero motivo de la separación entre Gime Accardi y Nico Vázquez fue una la relación paralela que mantenía la actriz.

“Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo”, aseguró el periodista de espectáculos, remarcando que esta situación fue el detonando de la separación.

Si bien ni el conductor ni Yanina Latorre, quien dijo estar al tanto de la situación, dieron el nombre del tercero en discordia, sí adelantaron varios detalles por lo que en las redes sociales comenzaron a especular con quién se trata.

“Gente del entorno del teatro de él y ella ya lo saben”, advirtió De Brito, que acotó que “Gimena resolvió esta separación más rápido que Nico porque tenía otra persona”.

A su vez, Latorre argumentó que “Gimena ponía las manos en el fuego con Nico porque era ella”. Comentaron en el programa de espectáculos que “él (por Vázquez) siempre se dio cuenta que esto estaba pasando”.

Mientras los panelistas intentaban indagar sobre de quién se trataba, De Brito deslizó que era “un compañero”, sin aclarar de quién, y recordó que “Nico dirige la obra de Gimena”, en lo que muchos interpretaron que podía ser parte de ese elenco.

“Es el compañero de trabajo”, acotaron desde el panel, a modo de un intento de “adivinar”. Fue entonces que Ángel señaló que “es alguien del medio”, mientras que Yanina dijo que “es alguien casado”.

Como si le faltara más pimienta a esta bomba del espectáculo, en el panel fueron reconstruyendo y llegaron a la conclusión de que “ella (por Accardi) conoce a la mujer” de su presunto amante.