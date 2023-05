Gildo Insfrán: “La voz del pueblo es la voz de Dios y el 25 de junio lo será nuevamente”

El gobernador Gildo Insfrán condenó las graves expresiones contra el pueblo formoseño de Patricia Bullrich, exministra en el Gobierno anterior de Cambiemos que visitó Formosa este lunes 29.

“El pueblo formoseño tiene memoria, nosotros no nos olvidamos, que venga esa señora a insultarnos, cargada con todos los odios que puede traer, porque del lugar del que viene es lo único que puede traer es el odio y maldad, pero que el pueblo de Formosa le va a responder con una sola palabra: amor; que vence al odio siempre”, enfatizó.

Lo dijo este martes 30 al visitar la localidad de Herradura, donde Insfrán inauguró importantes obras, entre ellas la refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad.

En ese marco, al dirigir su discurso afirmó que “como hombre de fe, estoy seguro que Dios pondrá las cosas en su lugar y va a permitirnos que el 25 de junio el pueblo formoseño se expida en las urnas libremente”.

Al mismo tiempo, fustigó que “venga una señora que no tiene catadura a insultarnos como lo hizo (el lunes), a decir que somos corruptos o dictadores: una señora que ha recorrido todos los partidos políticos, creo que como la UCEDE no existe nomás no fue de ella, y donde le tocó actuar como funcionaria ha dado lástima”, condenó categórico.

Y continuó: “Esa señora dijo que había que ganarme a mí, que ustedes no se preocupen, porque si era la presidenta, a los seis meses la cabeza de Gildo Insfrán se las traía en una bandeja, aunque yo no soy San Juan Bautista”, alertando así del peligro de estas palabras repudiables para con la investidura de un mandatario elegido democráticamente.

En torno a ello, analizó que “primero y fundamental le digo (a Bullrich) que haga todo tipo de amenazas, que diga todo lo que ella quiera, lo único que le puedo garantizar es que no va a ser presidenta de la República Argentina, porque todo lo que ella encara lo hace con odio”.

Y continuó: “Es una fracasada como política y persona porque en todos los actos de su gestión lo ha demostrado y esto es algo indeleble que queda marcado en la persona”.

“Su personalidad –siguió diciendo- no tiene el nivel para estar en un lugar tan importante como la Presidencia de esta República, aunque algunos hayan llegado sin tener ningún mérito”.

Al margen de ello, afirmó que es “’vox populi, vox dei’, la voz del pueblo es la voz de Dios, y el 25 de junio la voz del pueblo va a ser nuevamente la voz de Dios”.

Apuntó asimismo que “venir a Formosa a insultar es fácil y hacer como que no pasó nada”, no obstante aseguró que “si hay algo que el pueblo formoseño tiene es memoria, nosotros no nos olvidamos, venga señora (Bullrich) a insultarnos, cargada con todos los odios que usted puede traer, porque del lugar del que viene es lo único que puede traer es el odio y maldad, pero que el pueblo de Formosa le va a responder con una sola palabra: amor; que vence al odio siempre”.

En otro pasaje de su alocución, Insfrán dijo que con la inauguración de la Casa de la Solidaridad de la localidad de Herradura los adultos mayores, directos beneficiarios de la obra que fue refaccionada y ampliada, contarán “con un espacio donde van a reiniciar una nueva vida, hacer nuevas amistades, pero nunca quedarse de brazos cruzados porque la vida continúa y siempre en cada una de sus etapas hay cosas hermosas por disfrutar”.

Además, “es una gran alegría venir a Herradura”, marcando que esta localidad vecina a la ciudad de Formosa “es un lugar hermoso” que “cada vez está más linda”, al tiempo que recordó que antes cuando, “decían que tenía que ser la villa turística, muchos la miraban con mucho descrédito, sin embargo, hoy se convirtió en eso”, por lo que entonces, “los fines de semana o los feriados largos, la gente de la ciudad capital, sobre todo, se abarrota. Y más otros que viene a pasar unos días de descanso”.

Luego, repasó que a la Casa de la Solidaridad también se incluyó la inauguración, primero, del Salón Multiuso Municipal y, luego, la pavimentación de cuatro cuadras, desagües e iluminación en Avenida San Martín y Almirante Brown.

Mientras que, al mismo tiempo, anunció “nuevas que fueron solicitadas por el Intendente y otras más para que la avenida continúe, que son ochos cuadras que también se van a hacer”.

Asimismo, detalló “las obras eléctricas que van a potenciar el servicio para que lleguen a los distintos lugares, que está ya en un 95% de construcción. Y la nueva toma de agua potable, subrayando que todos estos tipos de obras y trabajos son en beneficio del pueblo”.

Por otro lado, Insfrán aludió al gasoducto y dijo que “ya está”, y pese a que en la gestión anterior del expresidente Mauricio Macri se habían suspendido “todas las obras” concernientes a este proyecto.

Explicó, en ese sentido, que lo que falta “ahora es que del caño maestro hay que hacer los caños de aproximación para la distribución de las casas, y eso lleva tiempo. Aparte ninguna de las viviendas están preparadas para que sean conectadas de forma inmediata, así que hay que hacer las obras correspondientes fuera y dentro de ellas”.

“Por eso es que pensamos que, mientras dure ese trabajo, utilizar el gas que nos corresponde a nosotros para poner usinas termoeléctricas para reforzar el sistema energético de la provincia, en lugares estratégicos”, indicó.

Aparte de esto, agregó que hay otros proyectos relacionados con las energías solares “que estamos muy rápidos a concretar”, pero aclaró que esto no es una cosa que dependa de la provincia, “sino que hay que negociar con CAMMESA, el organismo que maneja la energía del sistema nacional, en donde ya hay trámites avanzados”.

Avanzó después en recordar la figura de Néstor Kirchner, al poner en relieve “que era amigo nuestro, del formoseño y supo escucharnos”, y tanto “fue que nos escuchó que él asumió el 25 de mayo de 2003 como presidente de la Nación, y el 28 estuvo con nosotros firmando el Acta de Reparación Histórica, esa acta fue el instrumento que le dio potencialidad y aceleración a nuestro Modelo Formoseño”.

Junto a Kirchner distinguió también a quien fue “un gran ministro de Planificación, como el ingeniero Julio De Vido”, señalando que con el Acta “pudimos hacer todo: caminos, conectividad, energía eléctrica; haciéndose, por ejemplo, 13 mil kilómetros de energía eléctrica, casi 2300 kilómetros de pavimento y 2000 kilómetros de fibra óptica soterrada”.

Aunque “hoy son casi 2500 kilómetros de fibra óptica y 1700 puntos de conexión en todo el territorio provincial”; a lo que se suman “también 1473 escuelas de distintos niveles que hemos inaugurado”.

Y anticipó en esa línea que “tenemos más todavía de aquí al 25 de junio”, pero “seguramente quedarán muchas pendientes, pero es porque no dan los tiempos”.