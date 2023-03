Gerardo Tata Martino rechazó la propuesta para ser entrenador de Boca Juniors

Gerardo Martino rechaz贸 la propuesta para dirigir a Boca Juniors tras la salida de Hugo Ibarra. El Consejo de F煤tbol xeneize lo tent贸 con una proposici贸n que se trunc贸 en poco tiempo: en apenas 24 horas confirm贸 la negativa, seg煤n pudo averiguar Infobae. Despu茅s de su paso por la selecci贸n mexicana, el entrenador rosarino tiene decidido tomarse un tiempo m谩s sin dirigir y ese ser铆a el motivo principal de su negativa. Ahora el plan B de los de la Ribera pasar谩 a ser Jos茅 N茅stor Pekerman.

Aunque en la jornada de ayer se mencion贸 que integrantes del Consejo de F煤tbol de Boca hab铆a viajado hacia Rosario para mantener una entrevista formal con el estratega de 60 a帽os, este medio pudo averiguar que solamente hubo conversaciones telef贸nicas en las que los directivos xeneizes mostraron su inter茅s en contar con sus servicios lo antes posible, teniendo en cuenta la proximidad del debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores (el pr贸ximo jueves ante Monagas en Venezuela).

鈥淣o es f谩cil conseguir un cuerpo t茅cnico para Boca. Es una decisi贸n que nos va a llevar d铆as, pero trataremos de convencerlos lo m谩s r谩pido posible ya que la pr贸xima semana estamos debutando en la Copa Libertadores鈥, hab铆a declarado Mauricio Serna, miembro del CDF, tras anunciar la salida de Ibarra del banco y confirmar el interinato de Mariano Herr贸n. Lo cierto es que la primera opci贸n ya deber谩 ser tachada.

El ciclo de Martino en M茅xico fue turbulento. El nivel del seleccionado azteca no estuvo a la altura de los mejores momentos de la historia y al Tata no se lo perdonaron: la cr铆tica del p煤blico y la prensa de aquel pa铆s lo despedaz贸 a lo largo de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y tambi茅n durante una Copa en la que empat贸 con Polonia, le hizo partido a la Argentina de Lionel Scaloni y derrot贸 a Arabia Saudita (qued贸 afuera en primera fase por diferencia de gol).

Este desgaste provocado en los 煤ltimos a帽os acerc贸 al Tata a vincularse a sus afectos en Rosario, donde reposa hace varios meses. Concurre a los partidos de Newell鈥檚, va a menudo a ver a las divisiones inferiores y no se mueve m谩s all谩 de su c铆rculo 铆ntimo. Que quiere volver a dirigir es una realidad, aunque no a corto plazo. De hecho el presidente de Independiente, Fabi谩n Doman, revel贸 que le propuso ser DT del Rojo tras la salida de Leandro Stillitano y que Martino se neg贸 por 鈥渘o querer dirigir en el pa铆s鈥.

El respeto y admiraci贸n rec铆procos que se tienen Martino y Juan Rom谩n Riquelme no bast贸 para que el ex t茅cnico del Barcelona y la selecci贸n argentina diera el brazo a torcer. Aquel recordado abrazo tras la disputa de los cuartos de final de la Libertadores 2013 entre Newell鈥檚 y Boca no podr谩 ser reeditado en el corto plazo ni con el Tata con el buzo de DT azul y oro.