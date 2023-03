García: “En 2022 atendimos a 3671 víctimas de violencia de género con 22.481 asistencias”

En las ultimas horas, se conocieron serias acusaciones de una entidad denunciando a la Secretaría de la Mujer de Formosa. Por ello, la AM990 dialogó con Angélica García, titular de la Secretaría de la Mujer de Formosa quien respondió a los dichos y destacó que el compromiso es “de toda la comunidad”.

García contó que no responden a dichos que se realizan mediante redes sociales porque estas personas no se acercan a la secretaría para denunciar la situación o colaborar. “Brindamos todas las atenciones posibles, el acompañamiento con la mujer y su familia; no conozco a la organización y las críticas si son constructivas bienvenidas sean”, profundizó.

“Tenemos la plena conciencia de lo que trabajamos y solo en el 2022 tuvimos 3671 víctimas de violencia que requirieron asistencia integral”, especificó la secretaria quien destacó que “se realizaron 22.841 asistencias a mujeres víctimas de violencia”.

“La violencia es muy compleja y produce una vulnerabilidad absoluta en quienes la atraviesan; hubo un trabajo muy fuerte en los organismos con respecto a la perspectiva de género y hoy podemos hablar de un Poder judicial que dictamina con perspectiva de género”, inició diciendo. Y remarcó que el compromiso es “de toda la comunidad”.

En ese sentido, destacó la presencia de una mujer referente de género en cada estamento policial. “La mujer puede relatar todo lo que vivió, con ese medio seguramente a una mujer y fue un proceso en el que incluso todos los juzgados de paz en cada localidad reciben denuncias de violencia de género”, advirtió y agregó que: “Hay que conocer mucho del tema para hablar”.