García sobre el corte de ruta: “Estas medidas no son las correctas”

El ministro de la Producción y Ambiente Alejandro García consideró que el corte de ruta nacional 86 que protagoniza un grupo de productores afiliados a Federación Agraria filial Laguna Naineck, en reclamo de que se amplíe el decreto de emergencia agropecuaria no tiene justificación técnica y es una medida que afecta a miles de personas en su derecho a transitar libremente.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el funcionario provincial se manifestó en contra de este tipo de manifestaciones que rompen cualquier posibilidad de diálogo.

En contraposición, señaló que la semana pasada mantuvieron una reunión con afiliados a la Federación Agraria en Villa 213, con quienes sí pudieron dialogar y comentar los trámites que se realizan en la instancia provincial y nacional referidos a la emergencia agropecuaria.

“No compartimos este tipo de medidas, tanto cortando una ruta o haciendo una manifestación en un paso internacional como se hizo hace un tiempo. No es forma de ejercer presiones tanto hacia nosotros como hacia los ciudadanos, les impiden la posibilidad de ejercer su derecho de transitar, movilizarse, trabajar, están provocando un malestar generalizado de la sociedad” denunció el titular del MPyA.

Mostró su sorpresa además por este tipo de reclamo, en la misma zona productiva que mostró un evidente crecimiento en los últimos años, con producción que sale con distintos destinos de comercialización, ya sea en ferias en los municipios o las organizadas por el Instituto Paippa, como los cuatro puntos de Soberanía Alimentaria. Además, puso el ejemplo de los cuatro consorcios de productores de Laguna Naineck, Riacho He He y Tres Lagunas, que son proveedores del Plan Nutrir para brindar alimentos a más de 17 mil familias.

Recordó que más de 240 familias productoras de tomate de colonia Palma Sola, San Juan y paraíso recibieron semillas de la mejor genética para seguir trabajando en esa importante cuenca y los paipperos de la zona norte sembraron sus cultivos. “Podemos decir que más de 3 mil productores de esa región siguen incrementando su producción de manera diversificada” graficó.

Avanzó en señalar que “No podemos entender como un grupo de 30 personas están haciendo este tipo de manifestaciones y reclamando cosas que técnicamente se demostró que no eran así, que, si bien se incluyó a la banana en esta afectación por heladas tardías, los otros cultivos no teníamos los porcentajes de pérdida demostrados como para poder incluirlos en la emergencia”

“Estas medidas no son las correctas, hablamos de un grupo de personas que hacen este reclamo injustificado y miles de productores están produciendo en forma diversificando, incrementando las superficies sembradas, tanto paipperos, medianos, grandes, con acciones concretas de nuestro gobierno” insistió García.

Homologación

En este marco se refirió a la homologación nacional del decreto de Emergencia Agrícola presentado por la provincia de Formosa por cultivos de cucurbitáceas afectados por granizos y cultivos de bananas afectados por las heladas tardías.

“Con los relevamientos que se hicieron, las reuniones de emergencia agropecuaria en Las Lomitas, Villa 213, como en la zona norte, los informes de las distintas instituciones como el PAIPPA, el Ministerio de la Producción y el INTA, se presentó un expediente, se elevó al gobernador y él firma el Decreto Provincial Nº 13/23 por granizos y heladas tardías” explicó el funcionario.

Dijo que luego fue elevado al gobierno nacional, ante la Comisión Nacional de Emergencia, y fue aprobada y avalada a través de una resolución del ministro de Economía, homologando así el decreto de emergencia presentado por la provincia de Formosa.

Explicó que ahora sigue el trámite administrativo de presentar la nómina de productores y superficies afectadas, los cultivos, informes con los formatos que establece la Nación, para poder acceder a los beneficios.

“En particular, estamos elaborando los certificados de emergencia para los productores afectados, que le permitirá tener beneficio de tipo diferimientos impositivos, suspensión de juicios, diferimiento para el pago de cuotas de créditos, por ejemplo” destacó García.

Lluvias que benefician

García se refirió al panorama productivo actual tras las últimas precipitaciones, al señalar que beneficiaron al sector productivo. Las mismas comenzaron en el mes de febrero en gran parte del territorio provincial, lo que marcan un paulatino retiro del fenómeno de La Niña.

“En ganadería, estamos entrando al período invernal con abundante forraje, tanto natural como de pasturas implantadas, la lluvia permitió que en muchas regiones de la provincia aparte del perfil del suelo y de los recursos forrajeros, tengamos agua acumulada, tanto en el perfil como en represas y bañados” detalló.

En el caso de agricultura, “permitió completar los cultivos de segunda, con fecha aproximada hasta el 15 de abril, se cumplimentó la siembra de maíz, cucurbitáceas, en plena cosecha de algodón y entregando a las planchadas y desmotadoras oficiales”.

En lo relacionado a las siembras de hortalizas de hojas y frutas, es “una muy buena época, con esta humedad y temperatura, es la época donde más producción sale de las chacras de los paipperos, que se están comercializando en ferias, programas como Soberanía Alimentaria, Plan Nutrir. Aquellos cultivos que habían sido afectados por la sequía, están en plena recuperación” finalizó diciendo.