Gabriel Katopodis: “La obra pública vuelve a ser la palanca con la que vamos a sostener la actividad”

El ministro de Obras Públicas de la Nación destacó la puesta en marcha del Plan Argentina Grande, con 120 obras que “definen el desarrollo y las posibilidades de crecimiento de cada una de las regiones”.

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó este miércoles que la obra pública “ha sido y vuelve a ser la palanca” con la que “vamos a sostener el nivel de actividad económica, y fundamentalmente la generación de trabajo”. “No hay ninguna duda de que la obra pública ha sido y vuelve a ser la palanca con la que nosotros vamos a sostener el nivel de actividad económica y fundamentalmente la generación de trabajo que hoy está en el objetivo de llegar a 500.000 puestos distribuidos en todo el país”, afirmó Katopodis la mañana de este miércoles en declaraciones a Télam Radio.

Dijo que “hay una dirección de este Gobierno que ha sido muy clara y que vuelve a reafirmarse y que es la decisión de sostener la obra pública en todo el país, que es además sostener la economía y el empleo”. El ministro señaló que la obra pública “se va a sostener a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina con más de cinco mil obras que están hoy en ejecución, poniendo en marcha todos los días una obra pública que marque que ésta es la prioridad y el camino para que la Argentina salga adelante”. Remarcó que “fue el Presidente de la Nación (Alberto Fernández) el que cuando negoció con el Fondo Monetario Internacional fue muy firme y muy claro en que los acuerdos en la Argentina se van a cumplir si la economía sigue creciendo, y si seguimos poniendo en marcha y generando más puestos de trabajo”. Indicó que “ya se probó en la Argentina recortando la obra pública, allá por el 2018 con el Gobierno anterior, y nos fue muy mal y le fue muy mal a la Argentina”. “Hay una dirección de este Gobierno que ha sido muy clara y que vuelve a reafirmarse y que es la decisión de sostener la obra pública en todo el país, que es además sostener la economía y el empleo. Gabriel Katopodis dijo:”La oposición quiere que hagamos lo que ellos hicieron y que ya se hizo y salió muy mal. Nosotros no vamos a repetir ese camino. Nuestra mirada de lo que la Argentina tiene que encarar hacia adelante es de la mano de más obra pública, no de menos”, agregó. En este contexto, destacó la puesta en marcha del Plan Argentina Grande “con 120 obras que se están desarrollando con un sentido más estratégico dentro de 5.000 obras”, y añadió que se trata de “obras que definen el desarrollo y las posibilidades de crecimiento de cada una de las regiones”. “El puente Chaco-Corrientes está iniciándose la licitación de la primera etapa de la circunvalación; hace 25 años que no se hace un puente en la Argentina”, concluyó Katopodis.

