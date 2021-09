GABINETE NUEVO. Desde la Rural aseguran que no hay mucha expectativa con el flamante ministro de Agricultura

El presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Oscar Jure en contacto con la AM990 habló acerca de la designación de Julián Domínguez en la cartera.

Jure dijo “siempre los cambios generan algún tipo de expectativa, pero la realidad es que Julián Domínguez ya estuvo en el ministerio de Agricultura de la Nación y la verdad es que los antecedentes desde el punto de vista agropecuarios no son buenos, esperemos que algo cambie, porque la realidad no pasa por un tema de conocimiento, si no que pasa por una cuestión política donde el Gobierno tiene al campo como enemigo y le favorece políticamente”.

Añadió “el ingeniero Basterra (ex ministro de Agricultura) es un profesional con amplia trayectoria y con amplio conocimiento de todo el sistema productivo del país y no pudo hacer nada desde su cargo, esperemos que el nuevo ministro cambien un poco la visión, pero no creemos que sea así y no hay mucha expectativa en ello”.

Exportaciones de carne

En relación al tema, el funcionario explicó “esto era algo que se pedía, pero no es solo eso lo que importa al campo, también se necesitan reglas claras y una visión a futuro porque cada vez son menos los productores. Nosotros vemos que la producción argentina en estos 12 años se ha estancado en todo aspecto cuando os países que están al lado nuestro han crecido, nosotros no hemos mantenido la producción y con menos productores, esto hay que cambiarlo de alguna manera”.