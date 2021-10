FÚTBOL. Expectativa por el partido entre Paraguay y Argentina

El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Clorinda, Pedro Ortíz en contacto con la AM990 habló acerca del rumor que corre en Clorinda en relación a la posibilidad de cruzar a Paraguay para ver a la Selección Argentina que enfrenta hoy a Paraguay.

Ortíz dijo “seguro que eso pasará, esta es una situación incómoda para viajar porque a la vuelta podés tener problemas. Yo me he ido a ver los partidos y a la vuelta siempre hay algún problema dependiendo de cómo salga el resulta del encuentro”.

“Se suma a los hechos violentos los problemas para poder ingresar al país nuevamente. Los clorindenses por ahí no van a tener muchos inconvenientes porque ellos conocen muy bien el lugar, pero si uno viene de afuera porque para volver vas a tener problemas”, añadió.

“Muchos se van a ir, pero hay que decir que no es tan fácil. Uno podrá pasar por los pasos clandestinos, pero me parece que es arriesgarse muchísimo por los inconvenientes que uno puede tener para reingresar a Argentina”, se explayó.

Controles

En relación a si los controle continúan en la zona de frontera, el funcionario explicó que los controles siguen, pero que no es tan fácil atravesar la frontera. Uno se arriesgará mucho solo para ver un partido”.