Funcionarios recorrieron zonas del interior afectadas por la crisis hídrica

En el marco del monitoreo de la situación hídrica que atraviesa la provincia por la corriente de La Niña, el Gobierno Provincial readecua el sistema hídrico el cual se alimenta de los ríos Pilcomayo y Bermejo que actualmente experimentan una bajante debido a la sequía y la falta de precipitaciones en el nacimiento de las cuencas.

En esa situación, se reacondicionan las obras hídricas ejecutadas en la gestión del gobernador Gildo Insfrán para poder hacer frente al fenómeno natural de La Niña.

Sobre ello, el administrador general del Servicio de Provincial de Agua Potable (SPAP), el ingeniero Julio César Vargas Yegros, al recorrer la región centro- oeste de la provincia, explicó: “Estamos cerrando un tercer ciclo de La Niña caracterizado por la sequía y las escasas precipitaciones en el país y todo el continente sudamericano, por ende Formosa no queda ajena a ella”.

Además, expuso que todavía este año el ciclo de la crecida río Pilcomayo no se dio a esta zona, por eso “hay muy poca agua en el Bañado La Estrella”

En esa línea, analizó Vargas Yegros que Formosa cuenta con toda la infraestructura hídrica, “pero si el clima no genera el ciclo de lluvia algo propiamente de la naturaleza hay que buscar alternativas porque la prioridad del gobernador Insfrán es que nos aboquemos a la salud de las personas”, sostuvo contundente.

Por cuanto el Estado provincial “hizo y sigue haciendo el máximo esfuerzo posible para que el agua que hay en el sistema llegue a los centros urbanos para consumo humano”.

Por eso recalcó que en este momento se realiza un arduo trabajo en el riacho Salado para que a través del Canal Rivira llegue agua al Madrejón de Las Lomitas, para establecer una interconexión hacia Pozo del Tigre, permitiendo así hallar una solución a la falta del vital líquido.

En esa línea, aseguró que “en Formosa la política del manejo de recursos hídricos es una política de Estado y la sustentabilidad consecuencia de los servicios de agua potable”.

Campo del Cielo

Por otro lado, en torno a la comunidad de Campo del Cielo, el titular del SPAP señaló que se verá beneficiada con una planta potabilizadora que tendrá un sistema compuesto por reservorios que está construyendo la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

También se hará allí una planta potabilizadora desde donde partirá un acueducto que ya está instalado, en tanto que, en el trayecto se alimentará a su vez a otras comunidades vecinas como la 30 y 19. “De manera tal que todo el esfuerzo sirva para que estas localidades puedan contar con un servicio domiciliario como cualquier localidad de la provincia”, aseveró.

Pozo del Tigre

En cuanto a la situación actual de Pozo del Tigre que se quedó sin fuentes ya que ni el reservorio ni el Monte lindo tiene agua por la sequía, describió Vargas Yegros que lo que se está haciendo “es transportar agua fundamentalmente de Las Lomitas y algo de Estanislao del Campo, con una flota de camiones para poder brindar un servicio mínimo”.

Asimismo, se habilitarán unas perforaciones en torno al reservorio para extraer agua subterránea y enviarla a la planta potabilizadora de Pozo del Tigre.

Sin embargo, alegó a quienes critican con argumentos falaces que el Gobierno “en ningún momento dejó de atender a sus habitantes”.

Caffa

En torno al mismo tema, el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, al recorrer la RP 28 en el acceso a la alcantarilla con compuertas al terraplén sur del Bañado La Estrella, dijo que en ese lugar, se reacondicionó una estación de bombeo para dirigir las aguas del riacho Salado hacia el Canal Rivira”.

Con relación a esta crisis hídrica, puntualmente “el riacho Salado es un recurso que pudimos aprovecharlo y que a partir de la canalización nos está proveyendo el caudal que se está bombeando hacia el Canal Rivira”.

Dicho Canal va en paralelo a la Ruta Provincial N° 28 y tiene una extensión de 36 kilómetros. “En este momento, se prioriza la llegada de las aguas al reservorio El Madrejón de Las Lomitas, haciendo el seguimiento día a día”, acotó.

Así, una vez que eso ocurra, “después se derivará por la partidora hacia el Canal Monte lindo, y también a Pozo del Tigre y otras localidades”, confirmó el titular de la DPV.

“Por otro lado, se hacen también trabajos de mantenimiento y acondicionamiento con excavadoras brazo largo, colocar filtros y redes para evitar el ingreso de flotantes y elementos extraños a la estación de bombeo, pero es un monitoreo que se hace de manera permanente”, continuó detallando.

Contundente, afirmó a continuación que estos trabajos son una parte de “todas las obras que encara el Gobierno Provincial desde hace ya muchos años sobre una planificación y anticipación, y es lo que permite que la mayoría de las localidades del interior puedan tener la disponibilidad de agua dulce en el marco de una crisis hídrica que afecta a toda la región, el país y el continente sudamericano, donde el fenómeno de la corriente de La Niña ya lleva tres años”.

En ese tiempo, tajante, resumió: “Permanentemente se ha abastecido a todas las localidades de agua cruda para las plantas potabilizadoras y reservorios existentes”.