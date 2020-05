Fuerte mensaje de Diego Maradona: “La 10 va a ser siempre mía”

Recordó el debut argentino en las eliminatorias para el Mundial 1986. “No le mientan a la gente”, pidió.

Diego Maradona salió a jugar fuerte a través de un posteo en su cuenta de Instagram en el que rememoró el debut del seleccionado argentino en las eliminatorias para el Mundial de 1986, cuando venció de visitante a Venezuela por 3 a 2. “La 10 va a ser siempre mía”, dijo de manera contundente.

Hoy, la número 10 de la Selección argentina es de Lionel Messi, que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, incluso superando a Maradona. Otros, en cambio, creen que Diego no tiene igual porque fue campeón del mundo y levantó la Copa jugando en un nivel extraordinario. Un debate futbolero sin una conclusión definitiva y en el cual todos tienen sus argumentos.

“Hoy se cumplen 35 años de este partido de eliminatorias contra Venezuela, en 1985. Yo ya había jugado dos amistosos antes, contra Paraguay y Chile, unos días antes. Pero este era mi primer partido oficial, después del Mundial 82. En esos casi tres años de ausencia, tuve hepatitis, una fractura de tobillo, y los problemas que teníamos los “extranjeros” para jugar en la selección. Antes no habían fechas FIFA, los clubes te retenían el pasaporte, y las federaciones no estaban obligadas a cedernos. Aquél era OTRO FÚTBOL. Era otro mundo. Al llegar a Venezuela, una persona me rompió la rodilla de una patada, entrando al hotel. Eso hoy no podría pasar. Por eso le digo a los periodistas, que hoy hacen mil comparaciones, mil estadísticas, a los que piensan que descubrieron el fútbol, que no se puede comparar. Antes no era como ahora. Era todo distinto. Las canchas, la pelota, los botines, el arbitraje, el entrenamiento, la alimentación, la medicina, el periodismo, los medios de comunicación, el transporte, los hoteles, el descanso. El Fair Play no existía, te cagaban a patadas. Y si no tenías la copa del mundo, no había paraíso”, escribió Maradona en su cuenta oficial acompañando un video de aquel partido del 27 de mayo de 1985 en San Cristobal.

“Por eso, Bilardo armó una selección con jugadores locales durante los primeros años. No hubieron “europeos”. Passarella, Burru y Valdano tampoco venían a jugar. A ellos tampoco los dejaban venir. Con todo esto quiero decirles que yo no me borré. Que yo NUNCA me saqué la camiseta de la selección. No le mientan a la gente. Que la cuarentena no les afecte, muchachos. Porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía”, finalizó Diego.

Aquella tarde en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristobal, el equipo argentino se impuso por 3 a 2 con dos goles de Maradona y uno de Daniel Passarella. Fue el primer paso para la clasificación al Mundial que luego terminaría ganando al año siguiente en México.