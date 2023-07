Fuerte cruce entre Jey Mammón, Laura Ubfal y Pampito en vivo

Jey Mamm贸n volvi贸 a aparecer en los medios de comunicaci贸n y se present贸 en el estudio de Intrusos, donde brind贸 una entrevista para volver a hablar de la denuncia por abuso sexual que recibi贸 por parte de Lucas Benvenuto. Sin embargo, todo se sali贸 de control y el conductor protagoniz贸 un fuerte cruce con Laura Ubfal y Pampito.

Durante la emisi贸n de este mi茅rcoles, Mamm贸n fue invitado y luego de su conversaci贸n con Flor de la V, se enfrent贸 a los panelistas del ciclo transmitido por Am茅rica TV. El primero en tomar la palabra cuando Flor de la V habilit贸 al panel fue Pampito, quien cuestion贸 a Jey por estar criticando a la televisi贸n y dando c谩tedra sobre el tema.

鈥淭e escucho hablar y est谩s como d谩ndole clases a la tele de c贸mo tocar el tema. Entiendo que en alg煤n punto la televisi贸n fue dura con vos, pero fue porque una persona se sent贸 a decir que vos lo hab铆as violado. 驴Sos consciente de eso? Porque est谩s hace 2 horas d谩ndole c谩tedra a la tele, perd贸n鈥, expres贸 el periodista, molesto por los comentarios del invitado respecto a c贸mo se trat贸 el tema en la pantalla chica.

鈥淢ira Pampito, no estoy dando c谩tedra a la televisi贸n. Primero, vos me dec铆s que alguien (Lucas Benvenuto) se sent贸 en la televisi贸n a decir algo. Yo te estoy diciendo que tengo pruebas contundentes鈥, respondi贸 Mammon, y agreg贸: 鈥淣o vine a dar explicaciones, vine a charlar con Flor. No tengo por qu茅 darles explicaciones. Es m谩s, ahora hay una causa. Antes, cuando ustedes hablaron, no hab铆a una causa, ahora s铆 la hay鈥.

鈥淗ab铆a una denuncia hecha鈥, le remarc贸 Pampito, haciendo referencia a la denuncia de Lucas Benvenuto. 鈥淗ab铆a una causa prescrita, con sobreseimiento, hablemos con propiedad鈥, respondi贸 Jey.

鈥淰os decid铆s salir a dar explicaciones para limpiar tu nombre鈥, le record贸 el periodista, a lo que el conductor respondi贸 que no, que 茅l estaba en el programa para contar en qu茅 situaci贸n se encuentra la demanda que le inici贸 a Benvenuto. 鈥淣o vine a limpiar nada, no tengo que limpiar nada鈥, destac贸.

EL CRUCE DE JEY MAMM脫N CON LAURA UBFAL

Por otro lado, se desat贸 otra discusi贸n entre Laura Ubfal y Jey Mamm贸n, que se dio cuando la periodista le expres贸 que ella no cree que sea cierto que durante su relaci贸n con Lucas nunca le contara sobre su situaci贸n como v铆ctima de una red de pedofilia. 鈥淢e cuesta creer que no sab铆as lo que 茅l hab铆a vivido, con casos comprobados en la Justicia鈥︹, dijo Ubfal, quien adem谩s lo compart贸 con Darth茅s.

鈥淧erd贸n, si abrimos el juego al panel, 驴es para que hagan preguntas o para me juzguen?鈥, la interrumpi贸 Mamm贸n, molesto. 鈥淢e parece una falta de respeto, esto no es una cuesti贸n de fe. Es insoportable esto. Estos temas de abuso y violaci贸n no son un tema de fe. Es irresponsable de parte de ustedes. Qu茅 me importa si te cuesta creerme. Que me compares con Darth茅s, me parece una falta de respeto鈥.

鈥淓stas un poquito soberbio. Fren谩 ah铆. Est谩s muy soberbio, muy altanero. No creo que te sirva la actitud que est谩s teniendo鈥, le dijo Laura, marcando que la similitud con Darth茅s radica en que ambos salieron a hablar, se fueron del pa铆s, y luego fueron en contra de las v铆ctimas, trat谩ndolas de mentirosas, locas, etc茅cetra.