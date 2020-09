Freno al Gobierno: por unanimidad, la Corte aceptó el per saltum y analizará el caso de los jueces apartados por Cristina Kirchner

En el marco de un acuerdo extraordinario y por unanimidad, la聽Corte Suprema de Justicia聽puso un freno a las intenciones del Gobierno y acept贸 este martes tratar el recurso de聽per saltum聽presentado por los jueces federales聽Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germ谩n Castelli,聽para evitar su desplazamiento de la C谩mara Federal porte帽a y el Tribunal Oral Federal 7, que juzgar谩 el caso de los聽Cuadernos de las Coimas. Los tres hab铆an sido trasladados a esos lugares, de los cuales el kirchnerismo los sac贸 con una movida iniciada en el Consejo de la Magistratura y consagrada en el Senado.

Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton (que particip贸 del acuerdo extraordinario de manera virtual) votaron en conjunto y Carlos Rosenkrantz con voto propio, todos a favor de admitir el “salto de instancia” reclamado por los jueces mientras la C谩mara en lo Contencioso Administrativo Federal demoraba la respuesta a su amparo y el kirchnerismo avanzaba a toda marcha con su desplazamiento, que se concret贸 con un decreto presidencial y una orden de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal. Ahora todas esas resoluciones quedan sin efecto, y los jueces volver谩n a sus lugares hasta que la misma Corte resuelva el fondo de su planteo.

“Se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la decisi贸n recurrida“, manifestaron los integrantes del m谩ximo tribunal, que ordenaron al Consejo de la Magistratura “abstenerse de llevar adelante actos de ejecuci贸n de la resoluci贸n 183/2020 cuya validez se cuestiona”. Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen una licencia de 30 d铆as que vence el 6 de octubre, pero la misma Corte la extender铆a en las pr贸ximas horas.

Esa se帽al podr铆a anticipar聽la velocidad con que el m谩ximo tribunal tratar谩 la cuesti贸n de fondo: d贸nde terminar谩n trabajado los jueces. La sentencia de este martes聽apur贸 el tr谩mite al m谩ximo, decretando d铆as y horas inh谩biles聽para que el Consejo env铆e todos los antecedentes de aquella resoluci贸n, la C谩mara en lo Contencioso remita los papeles del amparo de los jueces tramitado en ese fuero, y el Procurador General de la Naci贸n interino,聽Eduardo Casal, tambi茅n dictamine qu茅 cree聽 que debe hacerse con el reclamo. Cuando reciba estos documentos, ya podr谩 resolver.聽



En el acuerdo extraordinario, la Corte respondi贸 por separado el planteo que elev贸 Castelli y el聽que impulsaron Bertuzzi y Bruglia.

En el voto conjunto de la sentencia respecto a los dos integrantes de la C谩mara Federal porte帽a, Highton, Rosatti, Maqueda y Lorenzetti explicaron que aceptaban el聽per saltum聽porque “las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecuci贸n de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores, priv谩ndolos de un acceso efectivo a justicia.” Es decir que el apuro del聽Senado, el presidente y la Casaci贸n por desplazar a los jueces justific贸 la intervenci贸n de la Corte antes de tiempo.

“El planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero inter茅s de las partes en el presente proceso y ata帽e al de la comunidad, desde que est谩 en juego la interpretaci贸n constitucional de los traslados de los jueces federales”, explican en un p谩rrafo clave de su voto.

El titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, profundiz贸 esa evaluaci贸n: “esta intervenci贸n es el 煤nico remedio para evitar el da帽o a las instituciones de la Rep煤blica”, escribi贸 en su voto. “La decisi贸n del caso excede notoriamente el inter茅s de las partes y se proyecta no solamente sobre el inter茅s de todo el universo de jueces que han sido trasladados hasta la fecha, sino sobre el inter茅s general en preservar el sistema republicano de gobierno“, evalu贸 el juez, para quien el caso tiene una “gravedad inusitada”.

La decisi贸n de la Corte ocurri贸 mientras la C谩mara en lo Contencioso Administrativo Federal seleccionaba por sorteo a la jueza Clara Do Pico para desempatar la votaci贸n de sus otros dos jueces -Guillermo Treacy y Jorge Alemany- respecto a aceptar o no los amparos con los que Bruglia, Bertuzzi y Castelli intentaba detener su desplazamiento. Minutos despu茅s, cuando la Corte acept贸 el per saltum, esa elecci贸n fue in煤til, pues en la C谩mara ya no de decidir谩 nada.

La controversia comenz贸 en julio, cuando el Consejo de la Magistratura aval贸 un reclamo impulsado por el representante del Poder Ejecutivo, Ger贸nimo Ustarroz, para revisar los traslados de una serie de magistrados porque, seg煤n alegaron, se hicieron sin contar con el acuerdo del Senado. Con el voto clave de Graciela Cama帽o, el organismo aval贸 esa tesis y solicit贸 al Senado que se complete el tr谩mite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo. All铆, la mayor铆a K volte贸 aquellas designaciones.

Como miembros de la Sala I de la C谩mara Federal porte帽a, Bruglia y Bertuzzi confirmaron los procesamientos de Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas en la causa de los Cuadernos de las Coimas. En tanto, Germ谩n Castelli es miembro del Tribunal Oral Federal 7, en donde se har谩 la etapa oral de esa misma investigaci贸n.