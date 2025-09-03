Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia

La ilusión de Franco Colapinto de tener un fin de semana completo en Monza se vio parcialmente alterada: Alpine anunció que Paul Aron, piloto reserva de la escudería, será quien participe en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia.

La decisión responde a las normativas de la Fórmula 1, que obligan a los equipos a ceder cuatro entrenamientos por temporada a pilotos jóvenes o reservas. De esta manera, el argentino no se subirá al A525 en la FP1 y recién podrá girar en la segunda tanda del viernes. Aron, por su parte, tendrá la oportunidad de mostrarse en un escenario emblemático, compartiendo box con Pierre Gasly.

Para Colapinto, significa perder minutos valiosos de adaptación, aunque ya estaba contemplado que tanto él como su compañero debían ceder su asiento al menos en dos ocasiones durante el año. Gasly ya cumplió con esta exigencia en Japón, cuando le cedió el coche a Ryo Hirakawa, actual piloto de reserva de Haas.

Más allá de esta pausa obligatoria, el futuro de Franco en el equipo sigue generando expectativa. El argentino es considerado el principal candidato para mantener su asiento en 2026. Según versiones de la prensa europea, ya probó en simulador el coche del próximo año y forma parte activa del proyecto de desarrollo.

Sin embargo, su continuidad no está garantizada: todo dependerá de su rendimiento en las últimas fechas de la temporada. Si mantiene un nivel competitivo, logra evitar incidentes y consigue acercarse o incluso superar a Gasly en varias carreras, Alpine priorizará la estabilidad de la dupla. En cambio, una seguidilla de actuaciones discretas podría abrir la puerta a otros nombres en el mercado.

Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1

GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

GP de España: llegó en el 15° lugar

GP de Canadá: terminó en el puesto 13

GP de Austria: terminó en el puesto 15

GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

El calendario completo: qué carreras faltan por correrse

GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10:00

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8:00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9:00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14:00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16:00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17:00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11:00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14:00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1:00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11:00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00