Francisco pidió por quienes “no tienen dinero ni trabajo” por el coronavirus

El papa Francisco pidió hoy por quienes “no tienen dinero y no tienen trabajo” por el coronavirus y lamentó que haya “tanta gente que sufre de tristeza” con la situación creada por la pandemia

Durante la misa que celebró este domingo en su capilla del Vaticano, el pontífice recordó a “todos aquellos que sufren la tristeza, porque están solos o porque no saben qué futuro les espera o porque no pueden llevar adelante su familia porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo”.

“Tanta gente que sufre de tristeza”, agregó luego.

A fines de marzo, Jorge Bergoglio ordenó la creación de una comisión especial dentro del Vaticano para estudiar “el día después” de la pandemia y reflexionar “sobre los desafíos socioeconómicos y culturales del futuro y la propuesta de pautas para enfrentarlos”.