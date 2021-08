Fotocatalizadores más eficientes y duraderos para extraer hidrógeno del agua y revolucionar la automoción y el sector energético

Es necesario dejar de usar los combustibles f贸siles si queremos evitar una crisis medioambiental generada por el calentamiento global. Una alternativa limpia y viable que cada vez resulta m谩s atractiva es el hidr贸geno. El hidr贸geno es pr谩cticamente inagotable y cuando se usa para generar energ铆a, solo produce vapor de agua. Sin embargo, para lograr que la energ铆a basada en el hidr贸geno alcance una implantaci贸n mundial al nivel de la que alcanz贸 la energ铆a basada en el petr贸leo, en el carb贸n y en otros combustibles sucios, primero hay que conseguir producir hidr贸geno en cantidades industriales y de manera limpia.

Una forma de obtener hidr贸geno que potencialmente es capaz de cumplir esos requisitos es descomponer el agua a trav茅s de la “fotos铆ntesis artificial”, un proceso en el que los materiales llamados “fotocatalizadores” aprovechan la energ铆a solar para producir ox铆geno e hidr贸geno a partir del agua. Sin embargo, los fotocatalizadores disponibles han venido arrastrando dos defectos importantes: una baja eficiencia de conversi贸n de energ铆a solar a hidr贸geno y la durabilidad insuficiente de las c茅lulas fotoelectroqu铆micas para descomponer agua.

Si no se resuelven estos dos problemas, no ser谩 factible lograr descomponer agua mediante energ铆a solar a un costo econ贸mico razonable y a escala industrial.

La situaci贸n puede que comience a cambiar ahora gracias a un avance importante en este campo. El equipo de Masashi Kato, del Instituto Tecnol贸gico de Nagoya en Jap贸n, ha encontrado una combinaci贸n id贸nea de materiales fotocatal铆ticos para lograr un fotocatalizador que descompone el agua en hidr贸geno y ox铆geno con una eficiencia mucho mayor y aumenta tambi茅n de manera notable la vida 煤til del dispositivo que ejecuta esta operaci贸n.

Empleando el nuevo fotocatalizador u otros basados en 茅l, podr铆an resolverse pronto los dos citados problemas que han estado frenando el avance hacia la implantaci贸n del uso de hidr贸geno por extracci贸n solar como fuente de energ铆a limpia.

Kato y sus colegas exponen los detalles t茅cnicos de su avance en la revista acad茅mica Solar Energy Materials and Solar Cells, bajo el t铆tulo 鈥淒urable and efficient photoelectrochemical water splitting using TiO2 and 3C-SiC single crystals in a tandem structure鈥.

El hidr贸geno tiene el potencial de revolucionar el sector energ茅tico y el de la automoci贸n.

En ese sentido, las c茅lulas de combustible de hidr贸geno podr铆an dotar a los veh铆culos no solo de una enorme autonom铆a (recorrer muchos kil贸metros sin repostar o recargar) sino tambi茅n de una potencia lo bastante elevada como para estar a la altura de las necesidades de los camiones de gran tonelaje.

Por otra parte, esta tecnolog铆a del hidr贸geno podr铆a ser el complemento perfecto para el almacenamiento de energ铆a a gran escala, permitiendo guardar los excedentes de energ铆a solar y e贸lica cuando la generaci贸n sobrepasa la demanda, para usarlos cuando la situaci贸n se invierte al hacerse de noche o detenerse el viento. (Fuente: NCYT de Amazings)

https://noticiasdelaciencia.com/art/42424/fotocatalizadores-mas-eficientes-y-duraderos-para-extraer-hidrogeno-del-agua-y-revolucionar-la-automocion-y-el-sector-energetico