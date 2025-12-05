Fórmula 1: Norris terminó primero en la FP1 y Colapinto décimo

El piloto británico Lando Norris (McLaren) finalizó en el primer puesto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dabi, correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1.

Norris, que este domingo buscará ganar el campeonato de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, registró un tiempo de 1:24,485 y le sacó solo ocho milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), otro de los aspirantes al título. A su vez, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también terminó muy cerca de la punta y quedó a solo 16 milésimas de Norris.

Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación para finalizar décimo, ya que en su mejor registro de vuelta quedó a solo 370 milésimas de Norris en el Circuito de Yas Marina.

La práctica libre 1 del GP de Abu Dabi contó con la presencia de varios pilotos de reserva. Entre ellos estuvo el mexicano Patricio O´Ward, quien reemplazó en McLaren al australiano Oscar Piastri. Este último, que también tiene chances de ser campeón este fin de semana, tendrá que dar muchas vueltas en las prácticas libres 2 y 3 para ponerse a tono de cara a la clasificación de este sábado.

La actividad en el GP de Abu Dabi continuará a las 10, con la práctica libre 2, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Así terminó la FP1 del GP de Abu Dabi

1- Lando Norris (McLaren)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Nico Hulkenberg (Sauber)

6- George Russell (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Carlos Sainz Jr. (Williams)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Ryo Hirakawa (Haas)

12- Isak Hadjar (Racing Bulls)

13- Paul Aron (Alpine)

14- Patricio O´Ward (McLaren)

15- Arvid Lindblad (Red Bull)

16- Arthur Leclerc (Ferrari)

17- Ayumu Iwasa (Racing Bulls)

18- Luke Browning (Williams)

19- Jak Crawford (Aston Martin)

20- Cian Shields (Aston Martin)