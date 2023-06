Fórmula 1: Mercedes acelera la renovación del contrato con Lewis Hamilton

El jefe del equipo Mercedes, Tob铆as “Toto” Wolff, asegur贸 que la escuder铆a alemana est谩 “intentando por todos los medios” que su piloto Lewis Hamilton renueve su contrato, antes del Gran Premio de Canad谩, que se disputar谩 el pr贸ximo domingo en Montreal.



“Va a ocurrir pronto, y estamos hablando de d铆as y no de semanas”, anticip贸 Wolff en declaraciones al programa ‘Squawk on the Street’ de la CNBC, replicadas por la agencia de noticias DPA.



En cuanto a las negociaciones para extender el contrato del piloto brit谩nico, el jefe del equipo apunt贸 que en Mercedes tienen “tan buena relaci贸n que llegar谩 el momento en que se tenga que hablar de dinero”, dijo Wolff, quien calific贸 a Hamilton como “la personalidad m谩s importante de este deporte”.



“Es tan polifac茅tico, no s贸lo en las carreras, sino tambi茅n fuera de la pista, as铆 que tenemos que mantenerlo en la F贸rmula 1 el mayor tiempo posible”, expres贸 el director t茅cnico de Mercedes, ante la posibilidad de ampliar por varias temporadas el contrato del siete veces campe贸n del mundo de la F贸rmula 1.



Wolff record贸 que “desde el punto de vista del equipo, Lewis y Mercedes se conocen desde hace mucho tiempo. Nunca ha corrido para otra marca que no sea Mercedes. Ambos nos unimos al equipo en 2013 juntos, y de una relaci贸n profesional, ahora tenemos una amistad. Ha sido una 茅poca maravillosa”, destac贸.



Con respecto a la hegemon铆a que viene demostrando Red Bull en la actual temporada, “Toto” Wolff opin贸 que “la diferencia con Red Bull es grande y habr谩 que trabajar duro para reducirla. No obstante, estamos preparados para ese reto”.