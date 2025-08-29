Formosa presente en Hotelga 2025 junto al Norte Grande

Del 27 al 29 de agosto, en el predio ferial de La Rural en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (CABA), Formosa participó de Hotelga 2025,

la feria más importante de hotelería y gastronomía del país.

La provincia formó parte de este espacio estratégico junto a las demás

jurisdicciones del Norte Grande, presentando con orgullo la identidad de

los paipperos, emprendedores y sector empresarial, quienes exhibieron lo

mejor de la producción local y los sabores característicos ante el país y el

mundo.

Durante las jornadas, los visitantes pudieron conocer y degustar la riqueza

de la gastronomía formoseña, así como también el potencial productivo que

distingue a la provincia, dejando en alto el valor y la identidad de los

productores y emprendedores locales.

El stand institucional de Formosa contó con la presencia del secretario

general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, quien

acompañó este importante encuentro del mercado turístico nacional.

De esta manera, Formosa reafirma su compromiso con la integración

regional, la promoción de la producción local y el fortalecimiento del

sector turístico, mostrando al país y al mundo todo lo que la provincia tiene

para ofrecer, se subrayó.