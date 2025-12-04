Formosa oficializó mediante carta su malestar con Nación por la discriminación en el comunicado de vacunas

El Gobierno de la Provincia de Formosa formalizó su malestar y rechazo
frente a lo que calificó como un acto discriminatorio del Ministerio de
Salud de la Nación, luego de que la provincia fuera excluida del
comunicado institucional emitido por la cartera nacional respecto a la
importancia de la vacunación.
La respuesta provincial quedó oficializada mediante una nota firmada por
el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, y dirigida al titular de
Salud de la Nación, Mario Iván Lugones. En el documento, fechado el 1 de
diciembre de 2025, el ministro expresa un “profundo malestar” ante la
exclusión de Formosa de un pronunciamiento que fue suscripto por otras
jurisdicciones del país.
“No hemos recibido ninguna comunicación oficial para adherir al
comunicado”
En la carta, Gómez aclara que Formosa jamás fue consultada respecto de la
firma del comunicado nacional, y remarca que de existir un requerimiento
formal, la provincia hubiera respondido afirmativamente porque sostiene
desde hace décadas una política ejemplar en materia de inmunización:
“Este Ministerio no ha recibido comunicación oficial alguna (…) para la
suscripción del mencionado comunicado. De haber mediado tal
requerimiento, hubiéramos ratificado expresamente nuestra postura
histórica y presente a favor de las vacunas y de las estrategias de
inmunización como herramienta central de la salud pública”.
Gómez subraya además que Formosa cumple estrictamente con el
Calendario Nacional de Vacunación y ha sido “un firme defensor del
esquema completo de vacunas”, recordando que en numerosas
oportunidades se exigió al Estado nacional no eliminar vacunas del
calendario y garantizar la provisión regular para niños, adolescentes y
adultos.
Un hecho que vulnera el espíritu federal
Para el Gobierno de Formosa, la exclusión de la provincia de un documento
de salud pública nacional quiebra el principio federal que debe regir en
áreas tan sensibles como la prevención y la inmunización. En la misiva se
expresa que esta situación se aparta de los principios del espíritu federal
que debe primar en todo lo vinculado a la prevención y la protección de la
población, así como del carácter federal que debe tener la comunicación
oficial”.
En ese marco, el ministro solicita explicaciones formales y una
rectificación pública que incorpore a Formosa dentro de las jurisdicciones
firmantes.
No es un hecho aislado: dos años de políticas discriminatorias
Desde el Gobierno provincial remarcan que este episodio no constituye un
caso aislado, sino que se suma a una serie de decisiones adoptadas por la
administración nacional durante los dos años de gestión libertaria, que
—aseguran— han tenido un sesgo abiertamente discriminatorio hacia
Formosa.
Se mencionan, entre otros aspectos, recortes drásticos de fondos nacionales
que impactaron en programas esenciales; la falta de inversión en
infraestructura básica para garantizar derechos elementales a los habitantes
de la provincia; ausencia de respuestas frente a reclamos por
desabastecimiento de vacunas y exclusión de la provincia en espacios de
debate federal, como ocurrió recientemente en la reunión de gobernadores
donde Formosa y otros distritos fueron marginados de la discusión sobre el
ajuste que hoy pesa mayoritariamente sobre los sectores más vulnerables.
Para el Gobierno formoseño, todas estas acciones “representan una
quebradura deliberada del federalismo, que no solo perjudica a la gestión
provincial sino que lesiona derechos del pueblo de Formosa”.
Reclamo firme y pedido de reparación
La carta firmada por Gómez concluye con el pedido formal de que el
Ministerio de Salud de la Nación explique los motivos de la exclusión y
repare el error mediante la correspondiente rectificación pública.
En un contexto nacional complejo y con fuertes tensiones entre Nación y
provincias, Formosa sostiene que continuará defendiendo su histórico
compromiso con la vacunación, la salud pública y los derechos de sus
ciudadanos frente a cualquier intento de discriminación institucional.