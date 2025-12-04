Formosa oficializó mediante carta su malestar con Nación por la discriminación en el comunicado de vacunas

El Gobierno de la Provincia de Formosa formalizó su malestar y rechazo

frente a lo que calificó como un acto discriminatorio del Ministerio de

Salud de la Nación, luego de que la provincia fuera excluida del

comunicado institucional emitido por la cartera nacional respecto a la

importancia de la vacunación.

La respuesta provincial quedó oficializada mediante una nota firmada por

el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, y dirigida al titular de

Salud de la Nación, Mario Iván Lugones. En el documento, fechado el 1 de

diciembre de 2025, el ministro expresa un “profundo malestar” ante la

exclusión de Formosa de un pronunciamiento que fue suscripto por otras

jurisdicciones del país.

“No hemos recibido ninguna comunicación oficial para adherir al

comunicado”

En la carta, Gómez aclara que Formosa jamás fue consultada respecto de la

firma del comunicado nacional, y remarca que de existir un requerimiento

formal, la provincia hubiera respondido afirmativamente porque sostiene

desde hace décadas una política ejemplar en materia de inmunización:

“Este Ministerio no ha recibido comunicación oficial alguna (…) para la

suscripción del mencionado comunicado. De haber mediado tal

requerimiento, hubiéramos ratificado expresamente nuestra postura

histórica y presente a favor de las vacunas y de las estrategias de

inmunización como herramienta central de la salud pública”.

Gómez subraya además que Formosa cumple estrictamente con el

Calendario Nacional de Vacunación y ha sido “un firme defensor del

esquema completo de vacunas”, recordando que en numerosas

oportunidades se exigió al Estado nacional no eliminar vacunas del

calendario y garantizar la provisión regular para niños, adolescentes y

adultos.

Un hecho que vulnera el espíritu federal

Para el Gobierno de Formosa, la exclusión de la provincia de un documento

de salud pública nacional quiebra el principio federal que debe regir en

áreas tan sensibles como la prevención y la inmunización. En la misiva se

expresa que esta situación se aparta de los principios del espíritu federal

que debe primar en todo lo vinculado a la prevención y la protección de la

población, así como del carácter federal que debe tener la comunicación

oficial”.

En ese marco, el ministro solicita explicaciones formales y una

rectificación pública que incorpore a Formosa dentro de las jurisdicciones

firmantes.

No es un hecho aislado: dos años de políticas discriminatorias

Desde el Gobierno provincial remarcan que este episodio no constituye un

caso aislado, sino que se suma a una serie de decisiones adoptadas por la

administración nacional durante los dos años de gestión libertaria, que

—aseguran— han tenido un sesgo abiertamente discriminatorio hacia

Formosa.

Se mencionan, entre otros aspectos, recortes drásticos de fondos nacionales

que impactaron en programas esenciales; la falta de inversión en

infraestructura básica para garantizar derechos elementales a los habitantes

de la provincia; ausencia de respuestas frente a reclamos por

desabastecimiento de vacunas y exclusión de la provincia en espacios de

debate federal, como ocurrió recientemente en la reunión de gobernadores

donde Formosa y otros distritos fueron marginados de la discusión sobre el

ajuste que hoy pesa mayoritariamente sobre los sectores más vulnerables.

Para el Gobierno formoseño, todas estas acciones “representan una

quebradura deliberada del federalismo, que no solo perjudica a la gestión

provincial sino que lesiona derechos del pueblo de Formosa”.

Reclamo firme y pedido de reparación

La carta firmada por Gómez concluye con el pedido formal de que el

Ministerio de Salud de la Nación explique los motivos de la exclusión y

repare el error mediante la correspondiente rectificación pública.

En un contexto nacional complejo y con fuertes tensiones entre Nación y

provincias, Formosa sostiene que continuará defendiendo su histórico

compromiso con la vacunación, la salud pública y los derechos de sus

ciudadanos frente a cualquier intento de discriminación institucional.