Formosa integrará la Red Ferroviaria Nacional

En el Plenario de ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), celebrado en la Ciudad de Paraná, ante las presentaciones correspondientes impulsadas por el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, junto al Representante de la Defensoría de Nación en nuestra Provincia Dr. Julio Néstor Santander, se aprobó la iniciativa de integrar a Formosa a la Red Ferroviaria Nacional, como así también dar impulsos a los Proyectos de Ley para Zonas Cálidas, existentes en el Congreso Nacional.

El asesor letrado de la Defensoría del Pueblo, el Dr. José García, en contacto con la AM990, se refirió al proyecto presentado para que Formosa integre la red ferroviaria nacional.

“El regreso del ferrocarril es algo que la defensoría del pueblo junto con el gobierno provincial ha estado batallando por más de 20 años”, inició diciendo.

El tren es el medio de transporte más económico y seguro y el ramal C-25 unía nuestra ciudad con la de embarcación en Salta en 700kms rectos.

Se solicitó así la reactivación del Ramal, ya que significa que todo el Norte grande se encuentra “desconectado del resto del país”. García hizo hincapié en el sentido federal que, en la actualidad, Formosa, ha sido excluida de poder contar con el medio más seguro y económico de transporte terrestre hasta el momento.

Además, dijo que se solicitó también la creación de una línea que llegue hasta Resistencia en la provincia de Chaco en un tramo de no más de 120 kms.

Contó que van más de dos décadas de olvidos por parte del Estado Nacional y si bien en el año 2009 hubo una tentativa de reactivación que finalmente quedó trunca.

Por ello, se declaró de Interés Institucional de ADPRA y llevar adelante las acciones necesarias por intermedio del Ministerio de Transporte de Nación para que invierta y planifique interconectar la Provincia de Formosa, mediante la reactivación del Ramal C 25 del Ferrocarril Belgrano Cargas que une las ciudades de Formosa capital con Embarcación en Salta y/o eventualmente a través de la construcción de un enlace que parta desde la Ciudad de Resistencia, con la Ciudad de Clorinda, pasando por nuestra Ciudad Capital.

Por otra parte, se refirió a la polémica que sucedió con los viajes de egresados, en el que varios estudiantes no viajaron el día estipulado. Comentó que la Defensoría del Pueblo, trabaja “investigando los casos” con varios profesionales que están constantemente buscando información. Es así que la empresa expresa que reprograma el viaje ya que los vuelos que debían abordar los estudiantes fueron reprogramados.

Aclaró que aún no han recibido ningún tipo de reclamo. Pero recomendó en principio que, al hacer tratos con este tipo de empresas, hay que asegurarse de obtener un contrato firmado en papel donde figuren tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones y las de ellos. Este proceso puede llevarse a cabo incluso habiendo abonado ya varias cuotas.