Formosa fue sede del primer Congreso de Litigación Oral del NEA

El primer Congreso de Litigaci贸n Oral del NEA destinado a profesionales del derecho, estudiantes y operadores judiciales, se realiz贸 los d铆as 13, 14 y 15 de abril de 2023 en modalidad presencial en la ciudad de Formosa. Por ese motivo, la AM990 se puso en contacto con Guillermo Caballero, quien es juez de la provincia, para referirse al respecto.

Al inicio dijo que el evento se realiz贸 con el objetivo de reunir a profesionales del derecho de reconocida trayectoria – nacional e internacional – para presentar y discutir aspectos innovadores y avances en materia del sistema acusatorio, informaron a T茅lam fuentes de la organizaci贸n.

Detall贸 tambi茅n que el Congreso es una iniciativa impulsada por el Club de Litigaci贸n de Formosa en coordinaci贸n con los clubes de litigaci贸n de Chaco, Corrientes y Misiones y el acompa帽amiento del equipo de Fundaci贸n Formarte y Librer铆a Editorial ConTexto.

Se cont贸 con la presencia de profesionales reconocidos, no solo del pa铆s sino de todo el mundo. Y hasta se pudo recabar informaci贸n para hacer un libro.

Tambien se realiz贸 un simulacro de juicio por jurados en el teatro de la ciudad, en el cual participaron ciudadanos comunes de la ciudad de Formosa.

Club de litigaci贸n

Explic贸 que los clubes de litigio son una asociaci贸n civil sin fines de lucro, que trabajan en pos de cubrir una necesidad que la preparaci贸n acad茅mica en las universidades no la tiene. Los abogados no tienen una formaci贸n sobre litigio, es por eso que se trata de cubrir esa ausencia en cuanto al desenvolvimiento del abogado en las audiencias.

Juicios por jurado

En la argentina, la constituci贸n dispuso que los juicios deben realizarse por jurados. De las 25 jurisdicciones del pa铆s, 17 tienen el sistema acusatorio compatible con el juicio por jurado. En el litoral solo el Chaco tiene juicio por jurados tanto penal como civil.

Cont贸 que ya es la segunda vez que se realiza un simulacro de este tipo. Y para lograr el cambio que se busca 鈥渉ay que sentarse a reprogramar la justicia penal de Formosa, hay que cambiar la forma de trabajo, dejar los expedientes de lado, hay que formar equipos de trabajos que investiguen鈥.

鈥淵 nos faltan muchas cosas鈥, dijo. No se tiene ni la aparatolog铆a para hacer los ADN, 鈥渢enemos que mandar a hacer a otro lado, y adem谩s hay que tener personas capacitadas鈥, sigui贸.

Para cerrar, dijo que es algo que requiere mucha capacitaci贸n y hay que estar convencido de que es el mejor sistema.