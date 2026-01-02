Formosa coordina la entrega de juguetes por el Día de Reyes en todo el territorio provincial

El Gobierno de Formosa avanzó en la coordinación logística para la entrega de juguetes por el Día de Reyes Magos, una política pública que se sostiene año tras año y que garantiza que niñas y niños de toda la provincia reciban este tradicional presente, incluso en un contexto nacional adverso.

El Gobierno de la provincia de Formosa avanzó este martes 30 de diciembre en la organización de la tradicional entrega de juguetes por el Día de Reyes Magos, una política pública que se sostiene de manera ininterrumpida y que alcanza a niñas y niños de todo el territorio provincial.

En ese marco, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por equipos del operativo logístico, con el objetivo de coordinar la distribución de los juguetes en cada jurisdicción, de acuerdo con la matrícula informada por el Ministerio de Educación.

Juguetes por el Día de Reyes: la entrega será por listado escolar

Edgar Pérez, integrante del operativo logístico, explicó en diálogo con AGENFOR que el encuentro permitió definir cómo se realizará la entrega de las distintas partidas de juguetes, tomando como base la cantidad de alumnos y alumnas por zona.

“Se comunicó cómo vamos a estar entregando las diferentes partidas por jurisdicción, de acuerdo a la matrícula que nos remitió el Ministerio de Educación”, precisó.

La distribución comenzará el viernes 2 de enero, cuando los juguetes serán trasladados a las escuelas de toda la provincia. Allí, docentes y directivos tendrán la tarea de organizarlos por secciones, aulas y grados, para que el 6 de enero cada niño y niña reciba su presente.

Escuelas, CDI y todas las comunidades

Desde el operativo destacaron que la política alcanza a instituciones educativas de gestión pública y privada, así como también a Centros de Desarrollo Infantil (CDI), garantizando la llegada del juguete a todas las comunidades, incluso en zonas rurales y alejadas.

“El objetivo es que ningún chico o chica quede afuera, que todos puedan vivir el Día de Reyes con alegría”, remarcaron desde la organización.

Un gesto en un contexto nacional adverso

Pérez valoró el gesto del Gobierno de Formosa y lo contextualizó en la actual situación del país. “Es un acto de sensibilidad en un contexto nacional difícil, con un Gobierno nacional insensible que no piensa en estas cosas y que, en lugar de generar derechos y garantizar políticas públicas, las restringe o las quita”, sostuvo.

En contraposición, afirmó que Formosa mantiene políticas activas de cuidado y bienestar infantil, incluso en un escenario económico complejo a nivel nacional.

La entrega de juguetes por el Día de Reyes se consolida así como una de las acciones simbólicas y concretas de la gestión provincial, que prioriza la inclusión, la equidad territorial y el acompañamiento a las infancias.