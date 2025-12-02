Formosa conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA

Las acciones se realizaron a lo largo de la jornada desde los centros de salud y hospitales de toda la provincia, coordinadas por el Programa Provincial de ITS-VIH/SIDA y Hepatitis Virales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

Desde 1988, cada 1° de diciembre, el mundo renueva el compromiso frente al VIH/SIDA, una enfermedad que afecta a millones de personas y requiere seguir insistiendo en la prevención, aumentar la información y derribar estigmas que aún existen.

En ese marco, el Gobierno de Formosa, a través del MDH y el Programa Provincial de ITS-VIH/SIDA y Hepatitis Virales, llevaron a cabo múltiples actividades en todo el territorio, en adhesión al Día Mundial de Lucha contra el VIH.

Las mismas fueron desarrolladas por los equipos de los centros de salud y hospitales ubicados tanto en la Capital como en el interior “con el objetivo de visibilizar esta problemática y crear conciencia en toda la población”, indicó la jefa del programa, la médica infectóloga, Myriam Vega.

Agregó que es una fecha propicia “para promover la prevención de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como lo es el VIH y para recordar a las personas que fallecieron por la infección causada por este virus y a quienes actualmente están padecen la enfermedad”.

“El lazo rojo es el símbolo de esta fecha, que representa un poco la lucha y las acciones para la concientización de esta enfermedad”, expuso la especialista.

Entre las acciones efectuadas por los efectores sanitarios, mencionó charlas informativas, talleres educativos, promoción con información detallada sobre los testeos, realización de test gratuitos, entrega de folletería y entrega de preservativos, entre otras.

Al respecto, indicó que durante los encuentros con la comunidad, los profesionales de salud hacen hincapié en la importancia de los testeos para el diagnóstico temprano, porque la detección temprana “permite evitar la progresión de la enfermedad y que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida”.

Además, explicó que el test rápido “es muy sencillo, rápido, seguro, gratuito y absolutamente confidencial. Consiste en tomar una muestra de una gotita de sangre, obtenida mediante un pinchazo muy pequeño que luego se coloca en una tira reactiva”.

Acompañamiento activo

Sobre la asistencia que brinda el programa, Vega comentó que “mensualmente se hace la entrega de los tratamientos antirretrovirales a los pacientes, como también la entrega de preservativos y de leche maternizada para las pacientes que son madres, están infectadas con VIH y tienen suspendida la lactancia materna, para evitar de esa manera la transmisión a sus bebés”.

Asimismo, se brinda consejería “aprovechando todos los momentos para acercarse al paciente que está bajo programa e interiorizarnos si tiene alguna problemática o situación en la que podamos ayudarlo”.

En tanto, “ofrecen asesoramiento a los pacientes que cuentan con obra social y requieren hacer algún tipo de trámite para no cortar su tratamiento”, agregó.

Estado nacional ausente

Para cerrar, remarcó que en el último tiempo, desde el Gobierno nacional se establecieron una serie de recortes, como por ejemplo, la provisión de preservativos, algo que es muy perjudicial, porque “sigue siendo una herramienta clave para evitar la transmisión del VIH”.

Sin embargo, ante esa negativa y dañina medida para la salud de los pacientes “el Gobierno provincial se hizo cargo” y gracias a otra acertada decisión del gobernador Gildo Insfrán, en materia sanitaria “pudimos seguir con la entrega gratuita de los preservativos y esto que es tan importante, no se cortó”.

¿Qué es el VIH y cómo se transmite?

El VIH es un virus que afecta al sistema inmunológico, atacando principalmente a los glóbulos blancos encargados de defender al organismo.

Puede transmitirse por sangre, semen, secreciones vaginales o leche materna. Además, de la transmisión materno-infantil que se da durante el embarazo o el parto.