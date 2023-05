Foo Fighters lanzó “The Teacher”, su nuevo single que dura 10 minutos

La banda estadounidense Foo Fighters lanz贸 este martes The Teacher, el 煤ltimo sencillo de su pr贸ximo disco But Here We Are, y que tiene la caracteriza de durar 10 minutos, convirti茅ndose en la canci贸n m谩s larga grabada por el conjunto.

El tema, que dura exactamente 10:05 minutos, fue compuesta y producida por todos los integrantes de la agrupaci贸n, y la letra hace menci贸n al fallecimiento del baterista Taylor Hawkins y la madre de Grohl, Virginia.

En tanto, el videoclip fue dirigido por el artista multimedia Tony Oursler, quien explora diferentes escenarios superpuestos con texturas, sombras, luces, formas. Tambi茅n cuenta con diferentes tomas y resulta un tanto psicod茅lico por el salto de colores al blanco y negro.

The Teacher sigue los sencillos lanzados anteriormente por la banda Rescued, Under You y Show Me How. Por otro lado, el flamante 谩lbum But Here We Are se lanzar谩 el 2 de junio a trav茅s de Roswell Records/Columbia Records.

Josh Freeze, el nuevo baterista de Foo Fighters

Una semana atr谩s, la banda revel贸 que el sesionista Josh Freese ser谩 el nuevo baterista que reemplazar谩 a Hawkins (que muri贸 en Colombia el a帽o pasado), durante una gira que comenz贸 el 24 de mayo en New Hampshire.

A trav茅s de una transmisi贸n en vivo titulada Foo Fighters: Preparing Music for Concerts (Foo Fighter: preparando m煤sica para los conciertos), el grupo conformado por Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee mostr贸 al nuevo baterista.

En el video se ve a todos los miembros haciendo chistes en la sala de ensayo cuando tres bateristas de primer nivel llaman a la puerta: son Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers; Tommy Lee de Motley Crue, y Danny Carey de Tool, diciendo cosas como: “Hay un Mercedes blanco bloqueando mi auto”.

Finalmente, se escucha una voz que grita: “隆Disculpen!” y cuando los integrantes de la banda se dan vuelta miran a Freese, que est谩 sentado detr谩s de una bater铆a. Y agrega: “驴Podemos tocar?” As铆, la banda se lanza a las canciones de su pr贸ximo 谩lbum.

Freese, de 50 a帽os, particip贸 en m谩s de 300 grabaciones como sesionista, con m煤sicos de distintos estilos, desde pop hasta rock y country. No obstante, se desconoce si integrar谩 oficialmente la banda o ser谩 una incorporaci贸n temporal.

La muerte de Taylor Hawkins

El 25 de marzo de 2022 pasado, Hawkins fue hallado muerto a los 50 a帽os en un hotel de Bogot谩, Colombia, en donde el grupo se encontraba para participar del Festival Est茅reo Picnic.

Con formaci贸n en percusi贸n cl谩sica desde ni帽o, tom贸 como modelos de baterista de rock a Roger Taylor de Queen y a Stewart Copeland de The Police; y configur贸 as铆 un vers谩til estilo que combinaba potencia y t茅cnica.

Aunque integr贸 varias bandas desde joven, comenz贸 a transitar el camino del profesionalismo cuando form贸 parte del grupo que acompa帽贸 a Alanis Morissette en la presentaci贸n de su exitoso disco Jagged Little Pill.

La gira sirvi贸 de plataforma para que fuera convocado por el exNirvana Dave Grohl para sumarse a Foo Fighters, en donde se gan贸 un lugar fundamental.